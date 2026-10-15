La situación estuvo a punto de descontrolarse en Split durante la noche del miércoles al jueves. La policía croata practicó allí casi sesenta detenciones y evitó un enfrentamiento entre «cientos» de aficionados, según informa el medio croata index.hr.

La semana pasada, el Ajax ya advirtió a sus aficionados de que tuvieran mucho cuidado en Split, dada la notoria reputación de los seguidores de su rival, el Hajduk.

El miércoles, los aficionados llegados de Ámsterdam arribaron a la ciudad costera croata. Nada más llegar, dieciocho seguidores del Ajax fueron detenidos en una terraza porque presuntamente llevaban armas.

Las tensiones alcanzaron su punto álgido durante la noche del miércoles al jueves. Según los medios croatas, cientos de personas salieron a la calle para un enfrentamiento entre ambos grupos.

En unas imágenes de la cuenta Hooligans.cz se ve cómo un grupo muy numeroso de aficionados del Hajduk se reúne en la Riva, el paseo marítimo de la ciudad.

Otras imágenes muestran después algunos altercados menores, pero la policía acudió rápidamente para intervenir. Finalmente, fueron detenidas 57 personas, entre ellas neerlandeses y croatas.

El partido entre el Hajduk Split y el Ajax comenzará el jueves a las 18:45. Es el primer encuentro de la fase de liga de la Conference League para ambos equipos.



