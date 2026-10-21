La Policía de Londres prueba la tecnología de "reconocimiento facial" en el derbi entre el Chelsea y el Tottenham

En un precedente de seguridad que genera una amplia polémica en los estadios ingleses, la capital británica se prepara para convertir el esperado derbi londinense entre el Chelsea y el Tottenham Hotspur en un campo de pruebas para una controvertida tecnología de seguridad, en el que cada rostro en los alrededores del estadio estará bajo vigilancia.

La asociación de aficionados del Chelsea (CST) anunció en un comunicado oficial que la Policía Metropolitana de la capital decidió desplegar la tecnología de reconocimiento facial en directo (LFR) durante el partido que el equipo disputará en casa frente a su acérrimo rival, el Tottenham, el próximo sábado.

La Policía confirmó a la agencia "Reuters" la veracidad de la decisión, describiendo la medida como "un estándar aplicado en los partidos de fútbol de alto riesgo", en alusión al largo historial de hostilidad entre las aficiones de ambos clubes.

Dos furgonetas y una lista de vigilancia secreta

La unidad de apoyo a los aficionados del fútbol, dependiente de la asociación de aficionados, que actúa como enlace entre el club y las autoridades de seguridad, reveló los detalles del plan a través de sus cuentas en las redes sociales.

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Explicó que la Policía desplegará dos furgonetas equipadas con cámaras inteligentes en las zonas de Earls Court y West Brompton, que rodean el estadio de Stamford Bridge, durante un periodo determinado antes del inicio del partido.

Estas cámaras cotejarán de forma instantánea los rostros de los transeúntes con una lista de vigilancia que incluye tres categorías: personas sobre las que pesan órdenes de prohibición de acceso a los estadios y vinculadas a ambos clubes, personas buscadas por cometer delitos graves, además de desaparecidos y personas reclamadas en virtud de órdenes de detención emitidas por el servicio de tribunales.

Un experimento que comenzó en el derbi del norte

Este movimiento se enmarca en un amplio proyecto de seguridad financiado por la propia Premier League. La liga ya había anunciado en diciembre de 2025 que una parte de sus inversiones apoyaría programas piloto que emplean la tecnología basada en información de inteligencia en Londres para identificar a los autores de delitos graves dentro de los estadios.

Por su parte, el periódico británico "The Athletic" reveló el pasado agosto que la Policía Metropolitana recibió una cuantiosa suma de 3,42 millones de libras esterlinas (4,58 millones de dólares) de la Premier League para financiar la prueba de esta tecnología en los partidos de Londres.

Según el periódico, el partido entre el Chelsea y el Tottenham no es el primero, ya que la tecnología se utilizó en seis partidos anteriores, que comenzaron con el derbi del norte de Londres entre el Arsenal y el Tottenham en septiembre de 2023, y continuaron en el mismo enfrentamiento durante la temporada 2025-2026.

El asunto no se limitó a Londres, pues la cadena británica BBC informó de que la Policía de Merseyside comenzó a aplicar la misma tecnología en diciembre de 2025, y ya la utilizó durante el partido entre el Manchester United y el Everton en febrero de 2026, lo que indica que lo que ocurra el sábado podría convertirse en la nueva norma para el acceso a los estadios en Inglaterra.







