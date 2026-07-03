Un vídeo muestra un altercado entre un policía de Dallas y el director de la selección egipcia, Ibrahim Hassan, horas antes del partido contra Australia en la Copa del Mundo 2026.

Según el periódico estadounidense «Dallas Observer», el altercado ocurrió en el vestíbulo del hotel Westin de Dallas, donde se hospeda la delegación egipcia.

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La tensión aumentó hasta que otro agente intervino para dispersar a los presentes. Al final del vídeo el ambiente se calma y varios miembros de la delegación egipcia conversan con el policía, mientras uno de ellos le rodea con el brazo en un gesto conciliador.

La policía de Dallas confirmó que acudió al hotel tras una llamada de seguridad.

Un portavoz policial declaró al periódico «Dallas Observer»: «Estamos al tanto del vídeo que circula en redes. Ayer por la tarde acudimos al hotel Westin tras una llamada de seguridad, pues una persona sin acreditación intentaba entrar».

Y añadió: «La situación se resolvió in situ; además, la policía se reunió con representantes de la selección para abordar sus inquietudes, y el asunto ya se ha resuelto».

El portavoz se negó a confirmar si Ibrahim Hassan era la persona señalada por el servicio de seguridad del hotel y rehusó valorar si la actuación del agente cumplía las políticas departamentales.