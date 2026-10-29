La policía de los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial de la comunidad autónoma de Cataluña, logró identificar a la persona responsable del incidente de agresión contra la estrella del Real Madrid Eduardo Camavinga durante el reciente Clásico en el estadio Camp Nou.

Las investigaciones revelaron, según el diario español "Mundo Deportivo", que el aficionado acusado lanzó un objeto extraño e intentó agredir a Camavinga y a varios jugadores del Real Madrid mientras celebraban el segundo gol de su equipo el pasado domingo, en una imagen que provocó un amplio malestar y causó la interrupción del juego durante unos instantes.

Actuación oficial y sanciones económicas

Según confirmaron fuentes de seguridad al diario, la policía de Cataluña presentó una denuncia oficial contra el acusado en virtud de la Ley del Deporte española, y la directiva del club Barcelona fue informada oficialmente del incidente.

El aficionado implicado se enfrenta a una dura sanción administrativa consistente en una multa económica que podría alcanzar los 60.000 euros, además de la prohibición de entrada a todos los estadios deportivos de España durante un periodo de entre seis meses y dos años.

La Ley del Deporte establece que, si la infracción se clasifica como "grave", la multa oscila entre los 3.000 y los 60.000 euros; en cambio, si se clasifica como "muy grave", la multa asciende a entre 60.001 y 650.000 euros, con una prohibición de hasta 5 años. Dado que no hubo lesiones entre los jugadores, es probable que el incidente se clasifique dentro de las infracciones graves.

"LaLiga" interviene y el Barcelona coopera

En el ámbito deportivo, el caso no se detuvo en la policía, ya que la Liga de Fútbol Profesional española "LaLiga" comunicó el incidente al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol RFEF, que decidió de inmediato abrir una investigación oficial sobre el suceso, algo que podría exponer al propio club Barcelona a sanciones disciplinarias.

Por su parte, los servicios de seguridad del club Barcelona mostraron una colaboración plena y eficaz con la policía, que contribuyó de forma decisiva a la identificación del acusado, que resultó ser miembro de uno de los grupos de aficionados situados en la famosa grada "Grada 1957".

El club catalán confirmó que trasladará el expediente del aficionado al comité de disciplina interno del club para tomar las medidas disciplinarias necesarias contra él, que podrían llegar a la retirada de su condición de socio y a la prohibición definitiva de entrada al estadio Camp Nou, en un mensaje claro de que el club no tendrá tolerancia con ningún comportamiento que dañe su imagen.