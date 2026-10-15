Activistas propalestinos quieren que el club israelí Hapoel Be’er Sheva sea expulsado del Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, según informa De Telegraaf. Este jueves se difundió en las redes sociales un llamamiento para presionar al hotel por alojar al equipo israelí, que se enfrenta al AZ más tarde ese mismo día.

Los jugadores y su entorno se alojan en IJmuiden para preparar el partido en el AFAS Stadion de Alkmaar. Varias organizaciones propalestinas, entre ellas Gooi 4 Gaza y Week 4 Palestine, han llamado a boicotear al club israelí a través de Instagram.

Las organizaciones se dirigen directamente al hotel y al alcalde de Velsen, Frank Dales. En Instagram se comparten números de teléfono y direcciones de correo electrónico para que la gente pueda ponerse en contacto y expresar su descontento. «Llámalos y exige un boicot», reza el mensaje.

Los activistas emplean términos duros para referirse al Hapoel Be’er Sheva. Las organizaciones implicadas describen al equipo israelí como un «equipo sionista» e incluso llaman «asesinos de niños» a sus jugadores.

El jueves por la mañana había una presencia policial llamativamente numerosa en los alrededores del Leonardo Hotel. Según De Telegraaf, en un momento dado había seis coches de policía en el aparcamiento junto al Zuidpier, en IJmuiden aan Zee.

También se apreciaban medidas de seguridad dentro del hotel, donde había dos agentes de policía en el vestíbulo. Un portavoz del alcalde Frank Dales declaró a De Telegraaf que los agentes no estaban allí «por orden suya».

El propio hotel guarda silencio sobre la presencia y la seguridad de la delegación israelí. Un empleado de recepción no quiso dar detalles a De Telegraaf sobre los huéspedes, que permanecen en el hotel antes del partido contra el AZ.

También se han tomado medidas en Alkmaar ante la llegada del Hapoel Be’er Sheva. El gobierno municipal ha prohibido la presencia de aficionados israelíes al fútbol a raíz de los disturbios en torno al partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv en noviembre de 2024. Así, aquellos sucesos vuelven a influir en las medidas de seguridad para un partido de un club israelí en los Países Bajos.







