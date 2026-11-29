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La crisis del Manchester United tocó un nuevo fondo el domingo, cuando la policía tuvo que intervenir en el centro de entrenamiento de Carrington. Tras una humillante derrota en casa que ha dejado al equipo muy tocado, un grupo de aficionados descontentos decidió expresar su frustración a las puertas de las instalaciones.

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Estallan las protestas a las puertas de Carrington

La desastrosa trayectoria del Manchester United ha desembocado en una protesta ante las instalaciones del club. El personal de seguridad de Carrington tuvo que pedir refuerzos el domingo por la tarde, cuando un grupo de aficionados se reunió para protestar por el rumbo actual de la entidad.

La concentración llegó tras un fin de semana desolador para la afición del equipo de Old Trafford, que sigue sin encontrar una identidad ni resultados bajo la dirección actual. La Policía del Gran Mánchester confirmó que acudió para ayudar al personal de seguridad tras recibir avisos de una pequeña protesta en el centro de entrenamiento, situado en una zona rural al suroeste del centro de la ciudad.

Aunque la primera plantilla no se encontraba en las instalaciones durante el incidente, el ambiente siguió siendo tenso mientras el grupo hacía patente su malestar. Según las informaciones, al menos cinco vehículos policiales fueron vistos a las puertas del centro de entrenamiento mientras las autoridades trataban de mantener el orden.

La policía vigila la situación tras el descalabro ante el Brentford

El detonante del malestar de este fin de semana fue una actuación sorprendentemente mala sobre el terreno de juego. El Manchester United cayó por 4-0 ante el Brentford en el primer partido de Mauricio Pochettino en casa como entrenador, un resultado que ha dejado al equipo en el 19.º puesto de la Premier League.

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Una derrota tan contundente en Old Trafford ha acabado con el optimismo inicial en torno al nuevo cuerpo técnico y ha intensificado las dudas sobre el compromiso de la plantilla. Tras las repercusiones de aquel partido, una persona portavoz de la Policía del Gran Mánchester declaró que la protesta «transcurrió de forma pacífica y terminó sin incidentes ni detenciones», según informó BBC News.

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Las autoridades no quieren correr riesgos en cuanto a la seguridad de las instalaciones en los próximos días. La misma fuente añadió: «Los agentes de nuestro distrito de Trafford seguirán manteniendo un estrecho contacto con el personal de seguridad de la zona durante las próximas 24 horas para proteger tanto las instalaciones como el derecho de las personas a protestar pacíficamente».

La presión aumenta antes de la visita al Newcastle

Aunque la protesta no pasó de las puertas y nadie logró entrar en el complejo, el mensaje a los dirigentes fue inequívoco. Una persona que presenció los hechos señaló que el pequeño grupo de manifestantes, algunos de ellos con máscaras, llegó hacia las 13:15, mientras todavía se disputaban partidos de los equipos juveniles en las instalaciones.

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La concentración duró poco y el grupo se dispersó hacia las 14:30, pero la derrota ante el Brentford sigue pesando sobre Carrington. Pochettino afronta ahora la enorme tarea de levantar el ánimo de sus jugadores antes de su próximo compromiso en la Premier League: una difícil visita al Newcastle United este miércoles.

El próximo encuentro en St James' Park ha cobrado aún más importancia, ya que el United necesita desesperadamente salir de los tres últimos puestos. La afición lleva tiempo expresando su oposición a la dirección del club, pero trasladar esa frustración a las puertas del centro de entrenamiento supone un cambio decisivo en la situación.