Un informe periodístico reveló este martes la acusación contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", de aprovechar su estrecha relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un asunto ilegal.

Según el diario "The Sun", el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue acusado de usar sus contactos con el presidente Trump para conseguir un permiso de trabajo para su empleada doméstica "ilegal" en Estados Unidos.

El permiso de residencia de Yajarlin del Socorro Fernández, nacida en Nicaragua, en el país fue cancelado después de que Trump anulara los acuerdos relativos a cuatro países de América Central en junio de 2025.

Pero Fernández, que trabajaba para Infantino en su casa de Miami, permaneció en su nómina.

Se dijo que el presidente de la FIFA recurrió después al expresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, Carlos Cordeiro, para facilitarle el camino para permanecer en Florida, a pesar de que su solicitud presentó una dirección incorrecta.

El diario "New York Post" señaló que Fernández, de 33 años, vivía en la casa de Infantino en la zona de millonarios de One Thousand Museum, donde David Beckham vendió recientemente un ático por 18 millones de libras esterlinas.

Pero su solicitud del visado "C11", que fue concedido a comienzos de 2026 y después retirado, presentó una dirección diferente.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se negó a hacer comentarios, pero esta revelación llega en medio de una respuesta solo parcial de Infantino y los responsables de Zúrich a las exigencias de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de una divulgación completa de tres conjuntos de documentos.

Los responsables europeos quieren tener acceso a toda la documentación relativa al fracasado plan de la empresa FIFA Forward Enterprises para vender una participación en el Mundial a inversores del sector privado, a la decisión de conceder a Trump el Premio FIFA de la Paz y al papel de Infantino en la anulación de la suspensión automática por tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial.

A pesar de prometer un acceso completo el mes pasado, la FIFA ha informado ahora a los miembros del consejo de gobierno, incluida la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, de que deben viajar a Zúrich para consultar lo que se describió como documentos "principales" y no pueden tomar fotografías ni revelar ninguna información.

La UEFA dispone de solo dos semanas para encontrar un candidato que compita contra Infantino en las elecciones presidenciales previstas para el próximo marzo en Marruecos.

Ramon Vega, exdefensa del Tottenham, anunció su intención de presentarse contra Infantino al cargo de presidente de la FIFA.

Las elecciones se celebrarán en el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.