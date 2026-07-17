La polémica sobre la representación llega a Europa... La UEFA se pronuncia sobre la intervención del VAR

La UEFA ha ordenado a los árbitros del VAR que no cataloguen la simulación como «error de identificación del jugador», medida que se usó en la final del Mundial 2026.

El Consejo de la FIFA había modificado este verano el protocolo del VAR para permitirle corregir tarjetas si el árbitro confunde al infractor.

La polémica estalló tras aplicarse en dos ocasiones durante el Mundial: primero, al anular una amarilla al defensa estadounidense Tim Ream para dársela al delantero paraguayo Miguel Almirón por simulación.

El caso más polémico fue la expulsión del delantero suizo Breel Embolo en el minuto 72 del partido de cuartos contra Argentina: Leandro Paredes fue amonestado por una entrada temeraria, pero la repetición mostró que fue Embolo quien buscó deliberadamente el contacto y, como ya tenía una amonestación previa, recibió la segunda amarilla y luego la roja, lo que cambió el rumbo del partido, que Argentina ganó 3-1 tras la prórroga.

Aunque el público aplaudió las decisiones contra Almirón e Imbulu por el rechazo a las simulaciones, Tras ello, «BBC Sport» consultó a varios responsables de ligas nacionales, quienes admitieron que la cláusula de «error de identificación» para castigar simulaciones no se había planteado antes y les tomó por sorpresa.

Las federaciones locales temen que esta interpretación provoque un «caos total» en los clubes, pues cada tarjeta amarilla podría revisarse por posible simulación. Además, denuncian un «doble rasero» que solo revisa la simulación si hay amarilla, pero no interviene el VAR si un equipo marca de tiro libre tras una simulación no sancionada, lo que aumentará la controversia arbitral.

Por ello, la UEFA ha avisado a sus árbitros, de cara a los partidos europeos de esta semana, de que apliquen la norma solo en casos claros de error de identificación (como sancionar al jugador equivocado).

La UEFA sostiene que el «error de identificación» es una decisión numérica y categórica que no necesita confirmación en la pantalla, mientras que pasar de señalar una falta a sancionar por simulación es una decisión «discrecional y ambigua» que, en los casos de Almirón e Embolo, sí requirió revisar las imágenes. por lo que la UEFA no considera la simulación un error de identificación.

No obstante, la UEFA ha aclarado que el VAR puede sancionar la simulación en otros casos concretos: si provoca una tarjeta roja directa errónea, si se pita un penalti indebido o si origina una segunda amarilla errónea que conlleva expulsión.

Además, la UEFA rechazó aplicar otra norma del Mundial que castiga con roja a quien se tapa la boca con las manos al discutir con árbitros o rivales, sanción que costó la expulsión de Almirón y del ecuatoriano Piero Hincapié en la Copa.