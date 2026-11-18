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Antonio Adán ya no es futbolista profesional. El español, de 39 años, anunció este miércoles su retirada. El exportero se dio a conocer sobre todo en el Real Betis y, antes de eso, en su etapa en el Real Madrid, fue elegido por delante de la leyenda del club Iker Casillas contra todo pronóstico.

Adán, nacido en Madrid, ingresó de joven en la cantera del Real Madrid, con cuyo primer equipo debutó en 2010. Una carrera como portero titular en el Bernabéu parecía muy improbable por la presencia de Casillas, entonces uno de los mejores guardametas del mundo.

En diciembre de 2012, Adán recibió de la nada su oportunidad como portero titular, algo que tenía mucho que ver con el enfrentamiento entre José Mourinho y Casillas. El portugués acusó a Casillas de filtrar la alineación a la prensa española, mientras que el guardameta aceptó en silencio su nuevo papel para no agravar la tensión en el vestuario.

Adán también fue titular en el siguiente partido, ante la Real Sociedad, pero fue expulsado y tuvo la mala suerte de que el mercado de fichajes estaba entonces en pleno apogeo. El Real Madrid fichó a Diego López, procedente del Sevilla, y este fue el elegido para el resto de la temporada por delante tanto de Casillas como de Adán, que disputó en total dieciocho partidos con el Real Madrid.

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Adán se marchó con el objetivo de tener más minutos y recaló primero en el Cagliari, antes de regresar a España en enero de 2014 para jugar en el Real Betis. Disputó 165 partidos con ese club y vivió una etapa exitosa, antes de marcharse en 2018 al Atlético de Madrid, donde pasó dos años como suplente de Jan Oblak.

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En 2020, Adán decidió aceptar el interés del Sporting de Portugal, donde se convirtió en el portero titular y disputó un total de 156 partidos. Con, entre otros títulos, dos ligas portuguesas en su palmarés, continuó su carrera en 2025, tras pasar un año como agente libre, en el Esteghlal FC iraní. Después de diecinueve partidos con ese club, ha decidido poner fin a su carrera.

«He tenido la suerte de vivir todo aquello con lo que soñaba de niño», explica Adán en las redes sociales. «He ganado, he perdido, he llorado y he celebrado, y, sobre todo, he aprendido. Gracias a todos los que me dieron la oportunidad».

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«A todos los compañeros que han estado a mi lado, a los entrenadores que me han guiado, a los clubes que fueron mi hogar y a mi familia, que siempre ha estado ahí para mí», continúa Adán, que no llegó a disputar ningún partido con la selección absoluta.

«El fútbol me lo ha dado todo y, aunque ya no podré escuchar los sonidos que rodean al fútbol, estoy seguro de que quedarán grabados para siempre en mi memoria. Gracias, fútbol. Ha sido un privilegio», concluye Adán.