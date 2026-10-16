Tebas había acusado en la red social X al canal del club, Real Madrid TV, y a sus protagonistas de emplear métodos propios del nacionalsocialismo.





«La cúpula del Real Madrid dirige una orquesta de guardianes de la información, y Real Madrid TV es su máximo exponente. Su forma de actuar es siempre la misma: seleccionan las jugadas que les interesan, repiten los errores, siembran la desconfianza y crean imágenes del enemigo. Este método recuerda a los mecanismos de propaganda que utilizó Goebbels, el ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de la imagen del enemigo y subordinación de los hechos al relato», escribió Tebas en respuesta a la actitud del conjunto blanco tras el anuncio de la sanción de cuatro partidos a Vinicius Junior.

El brasileño había vuelto a perder los papeles el pasado fin de semana en la victoria por 1-0 ante el Villarreal: antes de su gol anulado, tiró del pelo a un rival y, como consecuencia, fue expulsado con tarjeta roja. Después arremetió contra el árbitro Isidro Díaz y Antonio Rüdiger tuvo que llevárselo de allí. Además, presuntamente empujó a un empleado de LaLiga cuando se dirigía al vestuario. Vinicius Jr. recibió posteriormente dos partidos de sanción por su agresión y otros dos por su comportamiento tras la tarjeta roja.

Ya al día siguiente, el brasileño volvió a presentarse como víctima. Publicó en Instagram un fotomontaje con ocho escenas de distintos partidos en las que, a su juicio, sus rivales deberían haber sido amonestados o expulsados. «Y el que ve la amarilla y la roja siempre es Vinicius: una vergüenza», protestó desafiante.

José Mourinho vuelve a ver una conspiración contra el Real Madrid y Vinicius Junior

El entrenador José Mourinho también volvió a ver una conspiración contra el Real, porque la liga anunció la sanción a Vinicius justo antes del partido de la Champions League ante la AS Roma. «¿Puedo hacerle una pregunta?», replicó José Mourinho a un periodista en la rueda de prensa posterior a la remontada en el Olímpico. «¿Es normal que un jugador se entere dos horas antes del partido de que le sancionan con cuatro encuentros? No hace falta que me responda. ¿Es normal? ¿No podrían haberlo anunciado ahora o mañana por la mañana? ¿Tenían que hacerlo precisamente cuando íbamos camino del estadio?»

Después, Mourinho fue aún más explícito, hasta el punto de emplear términos belicosos: «Se hacen cosas sin vergüenza. [...] Quieres matar a un jugador dos horas antes de un partido. Eso no me parece normal. Pero ahora mismo sí me parece normal, porque ahora mismo se ha descubierto el pastel».

Mourinho ya había llevado fotografías impresas a una rueda de prensa a mediados de septiembre, tras la derrota por 1-2 en el derbi contra el Atlético, y había afirmado que, en esas jugadas, dos jugadores del Atlético deberían haber sido expulsados. Tebas respondió después a una información que hablaba de una «conspiración» contra el Real diciendo que había que «vivir en otra galaxia» para creer algo así: «Es más cómodo hablar de una conspiración que explicar lo que realmente pasó en el campo».

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¿Por qué se enfrenta constantemente el Real Madrid con Tebas, presidente de LaLiga?

El club también respondió a aquello con un comunicado y calificó de «inaceptables» las declaraciones de Tebas. Tras la comparación de Tebas entre los medios del Real Madrid y Goebbels, el tono se endureció aún más. En un comunicado oficial, el club exige ahora la dimisión del presidente de LaLiga.

«El Real Madrid considera absolutamente intolerable y extraordinariamente grave que alguien que ocupa dos de los cargos de mayor responsabilidad en el fútbol español establezca una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su directiva y a su canal de televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no cambia el carácter profundamente ofensivo, moralmente reprobable e institucionalmente improcedente de sus declaraciones», señala el comunicado. «Por ello, el Real Madrid exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol».

Tebas reaccionó con calma a los ataques. «En 13 años he perdido la cuenta de las veces que la cúpula del Real Madrid ha pedido mi dimisión», escribió en X. Su cargo exige «independencia» y no «silencio ante los continuos, exagerados y ofensivos ataques de Real Madrid TV».

Además de las nuevas declaraciones de Tebas, el Real volvió a sacar a relucir el caso Negreira y acusó al presidente de LaLiga de inacción al respecto, motivo por el que el conjunto blanco había acudido a la UEFA.

AI - Gemini

¿En qué consiste el «caso Negreira» que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona?

El contexto: en el centro del caso Negreira están los pagos de hasta siete millones de euros que el FC Barcelona realizó durante muchos años a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité arbitral español. La justicia española investiga si con ellos se pretendía influir en el ámbito deportivo. El Barcelona niega haber cometido irregularidades.

En cuanto al arbitraje español, la disputa con LaLiga ya había escalado por completo el año pasado. En una dura carta de cuatro páginas dirigida a la federación española de fútbol a principios de febrero, el Real había hablado de «alteración de la competición», «manipulación», «fraude» y de un sistema corrupto «sistemáticamente desde dentro» que debía reformarse de raíz.

A raíz de aquella carta, Tebas había acusado al conjunto blanco de tener «mentalidad de víctima»: «Ahora han perdido completamente la cabeza. Se trata de desacreditar a LaLiga». LaLiga incluso denunció al club de la capital española.

Ante la nueva escalada del enfrentamiento entre Tebas y el Real, y al margen de una comparación ciertamente de mal gusto, Real Madrid TV también se ha expuesto a las críticas en los últimos años y ha recibido duras críticas, no sin razón, por algunas de sus líneas editoriales.

Por ejemplo, viene a la memoria el vergonzoso trato al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea antes de la final de Copa contra el Barça en abril del año pasado. El conjunto blanco publicó en Real Madrid TV un vídeo sobre De Burgos Bengoetxea que abordaba algunas decisiones polémicas que el colegiado había tomado en el pasado contra el Real. Además, el canal del club criticó el porcentaje de victorias del Real en los partidos dirigidos por De Burgos Bengoetxea y calculó que el del Barça era mucho mayor. Los madridistas también cuestionaron su idoneidad para los grandes partidos.

De Burgos Bengoetxea rompió a llorar en la rueda de prensa previa a la final y contó que su hijo había sufrido acoso en el colegio a causa de aquella cobertura informativa.



