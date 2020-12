La polémica: Penalti a Araújo y gol anulado a Braithwaite en el Barcelona vs. Eibar

Apenas corría el minuto 4 del encuentro cuando se produjo la primera jugada polémica del partido.

Tras un córner, Araújo se anticipó a la defensa y Bigas golpeó la pierna del central que también es cierto que entró con la plancha.

La acción en principio no fue señalada por el colegiado, pero Alberola Rojas recibió la llamada del VAR para que fuera a ver la acción, algo que revisó en el pantalla anexa a los banquillos tomando la decisión de señalar penalti.

Braithwaite fue el encargado de lanzar la pena máxima pero erró en su disparo.

Para desesperación del delantero danés y del propio Barcelona, vio cómo en el minuto 25 se le anulaba un gol por fuera de juego a instancias del VAR, en una acción que fue revisada con mimo.

Junior había ganado la posición en la banda izquierda y puesto un balón al corazón del área donde entraba Braithwaite que, según el VAR, estaba milimétricamente adelantado a su defensor armero.

Missed penalty ✅

Disallowed goal ✅



Not Martin Braithwaite's night so far 😬 pic.twitter.com/fO9FaF3qF6