La polémica del Clásico Real Madrid vs. Barcelona: ¿Penalti a Briathwaite?

En el tramo final Braithwaite cayó ante un toque de Mendy y el Barcelona reclamó penalti a Gil Manzano.

El Barcelona buscaba con ahinco el empate ante el Real Madrid cuando una jugada extraña acabó en un tumulto alrededor del colegiado Gil Manzano con los jugadores del Barcelona reclamando penalti.

Un disparo de Alba, cuyo tiro había sobrepasado a Courtois y se marchaba por línea de fondo, acabó siendo tocada por Braithwaite. El danés llegó para evitar que saliera y fue tocado por Mendy cayendo en el área madridista.

El árbitro no entendió penalti por considerar insuficiente el toque de Mendy en el brazo de Braithwaite. El VAR corroboró su decisión y dejó sin efecto la pena máxima que hubiera supuesto el 2-2 en ese momento.

Piqué, quejas tras el partido; Sergi Roberto vio penalti

Piqué, que no llegó a jugar, salió al césped tras el partido para reclamar la jugada a Gil Manzano que le ofreció sus explicaciones. En esa línea también Koeman.

Otro de los capitanes, Sergi Roberto, explicó su visión en los micrófonos de Movistar: “Estaba enfrente, creo que Mendy toca a Braithwaite, me molesta que no lo revise. Me ha sorprendido que muy rápido haya dicho que no había nada”.