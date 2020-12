La polémica del Barcelona - Valencia: El VAR retira la roja a Gayá pero mantiene el penalti

El vídeoarbitraje retiró la cartulina roja al capitán valencianista, pero el penalti se mantuvo, terminando en gol de Messi.

La polémica ha aparecido en el - . José Luis Gayá había sido expulsado por cometer penalti sobre Antoine Griezmann tras tocarle con la mano en la espalda y el francés se cayó en el área.

EL VAR retiró la roja a Gayá

Tras unos segundos de incredulidad, el colegiado tuvo que ir al VAR a revisar la jugada. El vídeoarbitraje, tras observar lo sucedido, retiró la tarjeta roja al capitán del Valencia, sustituyéndola por amarilla.

A pesar de esto, el penalti se mantuvo. Messi falló el penalti pero anotó en la jugada posterior. El argentino igualó a Pelé, y, a pesar de las protestas del Valencia, el colegiado validó la diana.

El propio jugador no se lo explica

Tras el encuentro, el capitán valencianista pasó por los micrófonos de 'Movistar' y explicó su visión de lo que había sido la jugada, que a la postre supuso el empate a 1 del Barcelona.

"Voy a intentar explicarlo. Leo conduce, me la mete per dentro para Griezmann, en una acción en la quizá estoy mal pefilado. Pero yo toco el balón con la puntera y le puedo rozar con el pie, pero no le empujo. El árbitro no ve penalti por contacto abajo sino porque cree le empujo. Es lo que me dice. Después, va al monitor y dice que no empujón pero sí contacto y que por eso no es roja es armarilla. No sé si se ha entendido. El árbitro pita penalti y me expulsa porque cree que le empujo. No le encuentro mucho sentido a lo que me ha explicado, dice que es penalti porque le empujo, y que luego, cuando la ve, pita penalti por el contacto abajo y que por eso no es roja".