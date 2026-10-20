Aumenta la polémica en torno al nivel del arbitraje en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, disputado el pasado domingo en LaLiga, y que el conjunto blanco resolvió con un resultado de 4-1.

El diario "Marca" señaló que nuevas imágenes del encuentro, correspondientes a la jugada previa al gol de Mbappé, reavivan la polémica sobre las decisiones arbitrales.

La cámara del programa español "El Día Después" captó la escena desde un lateral del campo, donde Konaté detuvo al jugador Auri antes del gol, en un contacto que podría haberse señalado como falta.

Las imágenes, emitidas por el canal "Movistar Plus Deportes", se centran en ese momento de la jugada.

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Konaté corta la trayectoria de Auri y el juego continúa después hasta el gol de Mbappé.

Según los analistas de Movistar, el contacto parece lo suficientemente claro como para señalar una falta, que habría detenido el juego antes del gol, algo que las imágenes evidencian.

La plataforma aclaró que la grabación procede de una cámara propia del programa y no forma parte de la retransmisión en directo del partido.

Este ángulo a ras de césped permite a los espectadores valorar el desarrollo del juego entre los jugadores y añade otra dimensión para comprender lo que ocurrió antes del polémico gol.

El Sevilla también protestó por esta acción, y el argumento para no tomar una decisión en la jugada fue que no existía una imagen clara de lo que hizo el defensa del Real Madrid y de si agarró o no al rival. Pero estas nuevas imágenes aportan más claridad.







