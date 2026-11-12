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El Manchester United está cada vez más cerca de nombrar a Mauricio Pochettino, pero, según algunas informaciones, el vestuario tenía otras preferencias para el puesto de entrenador. Aunque el exentrenador del Tottenham y el Chelsea es el elegido para liderar la reconstrucción, una parte importante de la plantilla esperaba, al parecer, que el puesto recayera en otra figura de un rival de la Premier League.

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El United se acerca a Pochettino mientras Carrick se enfrenta a la destitución

El Manchester United ocupa actualmente puestos de descenso en la Premier League, en su peor inicio de una competición nacional en 40 años. Mientras los altos cargos del club se reúnen en Mónaco para decidir cómo seguir adelante, se espera que Michael Carrick pague las consecuencias de la desastrosa racha de resultados.

Pochettino se ha perfilado como el claro favorito para asumir el cargo. El Manchester United ya ha llegado a un acuerdo para liberar al argentino del contrato que acaba de firmar con la selección de Estados Unidos, lo que despeja el camino para su inminente llegada a Old Trafford.

El vestuario prefiere al entrenador del Aston Villa

Pese al inminente cambio de entrenador, talkSPORT informa de que varios integrantes de la plantilla del United querían que Unai Emery tomara las riendas. El español había sido vinculado estrechamente con el puesto, y su extraordinaria transformación del Aston Villa lo ha convertido en una opción popular entre los jugadores.

Emery ha consolidado su estatus entre los entrenadores de élite al llevar al Villa a clasificarse dos veces para la Champions League y conquistar la Europa League la temporada pasada. Ha logrado mantener ese éxito mientras equilibraba las finanzas del club y afrontaba salidas importantes durante el verano. Sus éxitos anteriores en Sevilla, Villarreal y Valencia han reforzado aún más su formidable reputación.

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Trayectorias dispares en la Premier League

Emery vivió una frustrante visita a Old Trafford el domingo. Su Aston Villa desperdició dos veces una ventaja de dos goles en un emocionante empate 4-4, lo que llevó al entrenador, furioso, a marcharse por el túnel de vestuarios antes del pitido final. Aunque sigue gozando de una consideración extraordinaria, sus decepcionantes etapas anteriores bajo la enorme presión del Arsenal y del Paris Saint-Germain son las únicas manchas en su trayectoria como entrenador.

Por su parte, Pochettino regresa al fútbol inglés tras una breve etapa de un año en el Chelsea, al que llevó hasta la sexta posición. Sus mayores logros en la Premier League llegaron en el Tottenham, con el que terminó entre los tres primeros en temporadas consecutivas. Aquellos éxitos ya lo convirtieron en uno de los principales candidatos al banquillo del United en 2018, antes de que finalmente fuera nombrado Ole Gunnar Solskjaer.

La tarea inmediata del nuevo entrenador

Pochettino heredará un equipo dividido que languidece en la parte baja de la tabla. Su prioridad inmediata deberá ser sacar al United de los puestos de descenso y unir a un vestuario que, al parecer, prefería a otro candidato. Superar el escepticismo inicial de la plantilla será crucial en su intento de salvar una temporada que se está descontrolando rápidamente.