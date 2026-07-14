La plan se ha puesto en marcha... La Federación Argelina acorrala a Petković para obligarle a dimitir

Varios medios informan este martes de que la Federación Argelina de Fútbol planea forzar la dimisión del seleccionador Vladimir Petković.

Prefiere mantener a Vladimir Petković como seleccionador para evitar un costoso litigio.

Según Foot Mercato, el clima actual en Argelia contrasta con la tensión que rodea a la selección.

Antes de la eliminación en dieciseisavos ante Suiza, muchos se preguntaban por qué la Federación Argelina renovó su contrato por dos años antes del Mundial.

Estas dudas se han agravado por el discreto rendimiento del equipo, que no ha mostrado mejoras desde que el entrenador, de 62 años, tomó las riendas.

En los últimos días, medios argelinos confirmaron que la Federación mantendrá a Petković, aunque reestructurará su cuerpo técnico. La decisión sorprendió tras los rumores de desacuerdo.

Según DZ Foot, el primer fichaje sería Moujahid Belaid, preparador físico del Union de Argel.

Además, la web indica que los actuales ayudantes del técnico suizo —David Morandi, Paolo Rongoni y Guido Nani— podrían ser destituidos.

Según «Afrique Foot», la idea de renovar el cuerpo técnico es solo una táctica para forzar la dimisión del técnico suizo.

En resumen, la Federación Argelina busca reducir su influencia nombrando personal local, para forzarlo a dimitir.

Así se justifica el pedido de 5 millones de euros que exige Petković (el resto de su contrato de dos años) para ser destituido; si renuncia, el coste sería mucho menor.