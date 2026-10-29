Las derrotas ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y ante el Real Madrid en LaLiga obligaron al Barcelona, dirigido por su entrenador alemán Hansi Flick, a detenerse y reflexionar con detenimiento, además de trazar un plan colectivo para un nuevo comienzo.

El Barcelona perdió por primera vez esta temporada ante el PSG, en el estadio Parque de los Príncipes por un resultado de (4-2), antes de caer en el Clásico ante el Real Madrid, en el estadio Camp Nou (2-1).

Por este motivo, la reunión de ayer miércoles entre los jugadores del conjunto catalán, Flick y todo su cuerpo técnico adquirió una importancia que iba más allá del aspecto lúdico, según informó el diario «Mundo Deportivo».

Lejos del ruido mediático, y en el ambiente de la ciudad deportiva Joan Gamper, de carácter privado, y tras una sesión de fotos para un evento promocional, el Barcelona buscó reconectar, reforzar los vínculos entre los miembros del equipo y consolidar su unidad de cara a lo que les espera, que también es un gran desafío.

Los dos próximos partidos del Barcelona se disputarán en el Camp Nou ante el Alavés el 31 de octubre a las 21:00 h, y ante el Aston Villa el 3 de noviembre a la misma hora, antes de viajar al estadio Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid el 8 de noviembre a las 21:00 h.

El diario catalán señaló que los tres partidos previos al parón internacional comparten la misma necesidad: recuperar el mejor nivel del equipo y mostrar la solidez que exhibió en sus 11 primeras victorias, una cualidad que reclama un Flick frustrado. En cuanto a los ajustes tácticos, son otra cuestión completamente distinta, sobre todo con las lesiones que han afectado al equipo en momentos inoportunos, especialmente en la línea defensiva.

Así surgió la idea de reunirse para una barbacoa, tras la sesión de entrenamiento matinal como preparación para el partido ante el Alavés, por parte de los capitanes de los dos equipos, encabezados por Raphinha y Rodri, quienes aceptaron alojarse en las instalaciones del club. El club se abstuvo de aclarar si la barbacoa estaba prevista de antemano o si surgió como consecuencia de la doble decepción.

Y añadió «Mundo Deportivo»: «La barbacoa duró alrededor de una hora y media, pues los equipos no se construyen únicamente en la pizarra, sino que también se forjan a través de conversaciones alrededor de una mesa, lejos de las cámaras y los focos, en el contexto de una charla natural».

Una fuente del interior del club catalán explicó al diario: «No se trata de borrar lo ocurrido, sino de reconciliarse con ello juntos».

Desde su llegada, Flick ha insistido una y otra vez en que el secreto del éxito de este equipo, ganador de cinco títulos en apenas dos años (dos títulos de LaLiga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey), reside en la unidad, y ha declarado en repetidas ocasiones: «El vestuario es una familia», sin distinguir entre los jugadores titulares que soportan una mayor carga y los jugadores cuyo papel se limita al apoyo, pero que no son menos efectivos.

De ahora en adelante, recaerá sobre Flick la tarea de reconstruir un equipo que sufre numerosas lesiones, especialmente en la línea defensiva. Con Eric García y Andreas Christensen aún recuperándose de sus lesiones, y con Jules Koundé tratando de regresar a tiempo, el técnico alemán intentará formar el equipo más fuerte posible para evitar perder más puntos ante sus más cercanos competidores en LaLiga, ya que el Atlético de Madrid se encuentra a solo dos puntos, y el Real Madrid ha reducido la diferencia a tres puntos.



