El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, se prepara para dar pasos con el fin de aumentar el número de días de concentración preparatoria de "el Verde" antes de disputar la 27ª edición de la Copa del Golfo, en un movimiento que podría imponer ajustes al calendario de la temporada y dejar el enfrentamiento del clásico entre Al-Hilal y Al-Ittihad ante la posibilidad de un aplazamiento.

La 27ª edición de la Copa del Golfo arranca en Yeda el próximo 23 de septiembre, mientras que está previsto que la octava jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, que incluye el encuentro entre Al-Hilal y Al-Ittihad, comience el día 17 del mismo mes.

Según fuentes del diario "Arriyadiyah", Donis tiene la intención de presentar una solicitud oficial durante el próximo período para adelantar el período de preparación de la selección y obtener 7 días adicionales, y posteriormente contactar con la dirección de competiciones de la Liga Saudí de Profesionales para estudiar la posibilidad de posponer la octava jornada de la Roshn League.

En caso de aprobarse la solicitud del técnico griego, las entidades correspondientes comenzarán a coordinar con la dirección de competiciones de la Federación Saudí de Fútbol lo referente a los partidos de octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, prevista para los días 19 y 20 de octubre.

Sin embargo, la puesta en práctica de esta propuesta no parece sencilla, ante la saturación del calendario de la temporada saudí con numerosas participaciones locales, continentales e internacionales.

Una fuente oficial confirmó a "Arriyadiyah" que aprobar la ampliación de la concentración de la selección por una semana adicional parece difícil, debido a la carga de partidos y al escaso margen de tiempo disponible para realizar cualquier cambio en el calendario.

La fuente explicó que posponer la octava jornada y reprogramar sus partidos supondrían un gran desafío, especialmente con el compromiso de los clubes con una serie de citas durante la temporada, además de las limitadas fechas que pueden aprovecharse para recuperar los partidos aplazados.

Las posibles repercusiones no se limitan al clásico, ya que este período también incluye un enfrentamiento del Al-Ahli ante el Sundowns sudafricano el 19 de septiembre, en caso de que el equipo consiga superar al Auckland City neozelandés dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes 2026.