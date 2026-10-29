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Los problemas de lesiones del Chelsea han ido a peor después de que Maxence Lacroix se viera obligado a retirarse durante el duelo de la Carabao Cup contra el Liverpool. El defensa francés pareció sufrir un problema en los isquiotibiales en la primera parte en Anfield, lo que supone un nuevo contratiempo para la ya mermada plantilla de Xabi Alonso.

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Lacroix se retira cojeando en Anfield

El Chelsea cayó eliminado de la Copa de la Liga tras una tensa tanda de penaltis. El tiempo reglamentario había terminado 1-1 después de que Morgan Rogers y Cody Gakpo intercambiaran goles desde el punto de penalti. Sin embargo, la pérdida de su imponente central preocupará mucho más al cuerpo técnico del Chelsea.

Lacroix notó molestias mientras perseguía a Gakpo por el centro del campo poco después del empate del Liverpool. Instantes más tarde cayó al suelo lejos del balón y tuvo que recibir atención sobre el césped antes de ser sustituido por Levi Colwill. El francés caminó lentamente hacia el vestuario con evidentes gestos de dolor, agarrándose la parte posterior del muslo izquierdo mientras hablaba con el personal médico del club.

Alonso reacciona a un nuevo contratiempo físico

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, admitió que el club tendrá que esperar para conocer el alcance de la lesión muscular del defensa. Tras el pitido final, el español confirmó las primeras sospechas del equipo médico.

«Es demasiado pronto para saberlo. Probablemente haya notado algo en los isquiotibiales», dijo Alonso. «Necesitamos un par de días para comprobar cuál es la lesión».

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Se acumulan los problemas en Stamford Bridge

La baja de Lacroix supone un duro golpe para la solidez defensiva del Chelsea. El fichaje de verano procedente del Crystal Palace ha sido una presencia constante esta temporada: ha sido titular en los ocho partidos de la Premier League y ha participado en los dos encuentros de la Copa de la Liga.

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Su ausencia agrava una crisis de efectivos ya de por sí grave para Alonso. El equipo del oeste de Londres viajó al norte sin Joao Pedro, Jamie Gittens ni Reece James por lesión, mientras que su figura Cole Palmer se perdió la eliminatoria por sanción.

El Chelsea, a la espera

Los servicios médicos del Chelsea evaluarán a Lacroix en los próximos días para determinar con precisión cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Una baja prolongada llevaría a la plantilla al límite y obligaría a Alonso a depender en gran medida de Colwill y de las demás opciones defensivas que le quedan durante un ajetreado calendario otoñal.

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El entrenador debe recomponer ahora una plantilla mermada para dejar atrás la eliminación copera y mantener la buena dinámica en la Premier League.