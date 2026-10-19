Luis Enrique afrontó un auténtico dilema táctico horas antes del esperado duelo contra el Barcelona en el Parque de los Príncipes, pues el técnico español, que dispone de una de las plantillas más potentes de Europa, se encontró de repente sin la pieza más importante de su esquema defensivo para frenar el mayor peligro: Lamine Yamal.

El lateral portugués Nuno Mendes, considerado ampliamente como el mejor lateral izquierdo del mundo en la actualidad, sufrió una fuerte lesión durante el partido contra el Estrasburgo que lo alejará varias semanas, dejando un enorme vacío en el flanco izquierdo del Paris Saint-Germain.

Y aunque la dirección parisina reforzó esa posición este verano con la contratación del veterano francés Lucas Digne, procedente del Aston Villa por siete millones de euros para ser el recambio de Mendes, esa solución genera grandes temores dentro del cuerpo técnico antes del choque de mañana.

El diario español "Sport" señaló que Digne, de 33 años, arrastra un recuerdo doloroso ante el mismo rival, pues fue él quien provocó el penalti que allanó el camino a la victoria de España en el Mundial 2026, y vivió una auténtica pesadilla ante Lamine Yamal durante todo el partido.

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Una noche que no olvidó el defensa francés, que después publicó un emotivo comunicado en las redes sociales en el que dijo: "Me siento muy decepcionado conmigo mismo, con este equipo y con todo el esfuerzo que hicimos. Pienso en todos los que viajaron con nosotros y en todos los que nos apoyaron desde Francia y desde todo el mundo. Y pese a esta gran decepción, sigo orgulloso de representar a nuestro país".

Enrique teme que esa pesadilla se repita en el Parque de los Príncipes, sobre todo porque la estrella del Barcelona atraviesa su mejor momento, como quedó de manifiesto ante el Real Betis con un gran gol, una asistencia perfecta y una actuación completa a las órdenes de Hansi Flick.

Ante esta realidad, el entrenador asturiano estudia sus difíciles opciones: la otra alternativa es Lucas Hernández (30 años), en quien no ha confiado demasiado esta temporada y que suele actuar como central, o incluso reconvertir a un centrocampista como Zaïre-Emery al puesto de lateral, una solución descartada frente a un extremo de la talla de Lamine.

Luis Enrique no quiere que se repita el escenario de las semifinales del Mundial con la selección de Francia, por lo que Digne necesitará un apoyo doble desde el centro del campo a través de Vitinha y Fabián Ruiz, y desde la banda contraria con Kvaratskhelia, que se prevé que sea titular.

Es cierto que Enrique dispone de una plantilla suficiente para formar un equipo competitivo sin excusas, pero la ausencia de Mendes sigue siendo un golpe demoledor: el portugués fue el único capaz de medirse a Lamine en los octavos de final del Mundial con sus continuas intervenciones individuales, hasta el punto de que el seleccionador español Luis de la Fuente dijo aquel día: "Le superó".

Y ahora, la confianza que ha adquirido Lamine al ver enfrente a un rival al que venció recientemente, como Digne, puede hacerlo más peligroso que nunca.



