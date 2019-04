La pesadilla de D'Alessandro: Inter y River se cruzan en la Copa Libertadores

El Cabezón había declarado que no quería enfrentar al Millonario, pero el sorteo los emparejó en el Grupo A y tendrá un reencuentro más que especial.

" No me gustaría enfrentar a River, tengo una historia allá, un cariño enorme por el club, por los dos clubes. Junto a Inter son los clubes más importantes de mi carrera ". El destino le jugó una mala pasada a Andrés D'Alessandro, quien apenas 24 horas antes del sorteo expresaba su deseo de cara a la Copa Libertadores 2019.

El gran ídolo del conjunto Gaúcho no quería enfrentarse al Millonario, pero la primera bolilla que salió para el Grupo A, donde aparecía el campeón defensor, fue la de su equipo , que regresó al certamen que ganó en 2006 y 2010.

El Cabezón tuvo dos ciclos en Núñez, el último en el 2016, cuando con el equipo de Gallardo quedó afuera en octavos de final frente a Independiente del Valle, aunque se dio el gusto de levantar dos títulos, la y la Copa , que se sumaron a los tres campeonatos locales que ya había ganado en su primera etapa en el club.

A horas del primer capítulo, en Porto Alegre, el zurdo de 37 años explicó por qué no quería enfrentarse al club que lo vio nacer futbolísticamente: "Prefería evitar a River porque es una situación diferente para mí, que me genera otras cosas en lo personal y en lo emocional. No sólo a mí, sino también a mi familia y amigos".

"A partir de que se supo que jugábamos contra River, venimos pensando cómo iba a ser el partido, las semanas y días anteriores al partido; vengo pensando y hablando con amigos de River. También hablando con jugadores de River, aunque en estos últimos días hablamos pocos por una cuestión de respeto", reveló el ex-Wolfsburgo y , entre otros equipos, en conferencia de prensa, y contó qué hará si tiene la chance de convertir: "Obviamente si me toca jugar, haré mi trabajo, como siempre lo hice; el Inter merece todo mi respeto; haré lo imposible para ganar. Pero si me toca hacer un gol no lo gritaría, eso es clarísimo, por respeto al club".

Pero lo que ningún hincha ni él mismo querrán recordar fue su participación en el histórico 8-M , cuando vestía la camiseta de y eliminó a River en el Monumental, en la edición 2008. Y el Cabezón no gambeteó ese recuerdo: "Muchos van a decirme que pasó lo contrario en aquel momento o aquel año: la relación con el club y con el presidente era muy diferente, era otra cosa en aquel momento. Hoy es totalmente diferente, mi relación con Rodolfo (D'Onofrio) es espectacular; mi relación con el club es la mejor después de haber vuelto en 2016, así que no hay comparación con las dos situaciones. Mi mensaje fue claro en aquel momento, lo jugué enojado, dolido por lo que había pasado, por no haberme abierto las puertas para volver".

En la misma línea, D'Alessandro marcó la diferencia entre aquel encuentro de hace once años y el que protagonizará este miércoles frente al Millonario. "Hoy lo tomo de otra manera, más distendido, como que obviamente puede ser uno de los últimos partidos que encuentre a River, últimos partidos de mi carrera, últimos años de mi carrera. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo, pero con el nerviosismo que implica haber tenido una historia en el club y tener que enfrentarlo", concluyó.