La pesadilla de Courtois: Raphinha amenaza al Real Madrid con un registro aterrador

Raphinha, la estrella del Barcelona, regresa para enfrentarse al Real Madrid con la confianza de un jugador que ha encontrado en el Clásico uno de sus escenarios favoritos.

El diario Marca señaló que Raphinha se prepara para librar una nueva batalla contra el conjunto merengue, apoyándose en numerosos datos que lo hacen merecedor del papel protagonista.

Los últimos 6 enfrentamientos que ha disputado Raphinha ante el Real Madrid terminaron con victoria del Barcelona, y en ellos anotó 7 goles.

Raphinha ha sabido cómo lidiar con el Real Madrid, y concretamente con el portero Thibaut Courtois, pues la mayoría de sus goles durante esta serie llegaron en la portería del guardameta belga.

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La velocidad del jugador brasileño, su fiereza en los duelos individuales y su facilidad para aprovechar los espacios causaron grandes daños a la defensa del Real Madrid. Y no se trata solo de las estadísticas, pues el extremo ha demostrado que sabe leer los partidos del Clásico y conoce la manera de convertirse en un jugador decisivo.

Al destacado historial de Raphinha ante el Real Madrid se suma el nivel con el que llega a este enfrentamiento. La estrella brasileña encabeza actualmente la lista de goleadores de LaLiga, por delante de Kylian Mbappé, lo que refuerza su condición de ser una de las principales fuentes de peligro ofensivo.

A pesar de que Raphinha aún se encuentra en fase de recuperación de la lesión, atraviesa una etapa que combina confianza, eficacia y una presencia influyente, tres elementos que el Barcelona necesita para afrontar un partido de este grado de dificultad.

Ante el Paris Saint-Germain, Raphinha regresó a la competición tras su ausencia, pero dejó la impresión de que aún necesita recuperar el ritmo de juego.

El regreso fue importante, pero también requería tener paciencia, pues al jugador le faltó la continuidad necesaria para mostrar su versión más explosiva y recuperar la velocidad de ejecución con la que solía marcar la diferencia en su rendimiento.

Aun así, aquel enfrentamiento debe verse como el primer paso en el camino hacia la recuperación de su plena disponibilidad.