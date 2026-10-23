¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1026160374.jpgNurPhoto
Traducido por

La pesadilla de Courtois: Raphinha amenaza al Real Madrid con un registro aterrador

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Raphinha
T. Courtois
España

Raphinha llama a las puertas del Clásico con cifras destacadas y grandes ambiciones

Raphinha, la estrella del Barcelona, regresa para enfrentarse al Real Madrid con la confianza de un jugador que ha encontrado en el Clásico uno de sus escenarios favoritos.

El diario Marca señaló que Raphinha se prepara para librar una nueva batalla contra el conjunto merengue, apoyándose en numerosos datos que lo hacen merecedor del papel protagonista.

Los últimos 6 enfrentamientos que ha disputado Raphinha ante el Real Madrid terminaron con victoria del Barcelona, y en ellos anotó 7 goles.

Raphinha ha sabido cómo lidiar con el Real Madrid, y concretamente con el portero Thibaut Courtois, pues la mayoría de sus goles durante esta serie llegaron en la portería del guardameta belga.

La velocidad del jugador brasileño, su fiereza en los duelos individuales y su facilidad para aprovechar los espacios causaron grandes daños a la defensa del Real Madrid. Y no se trata solo de las estadísticas, pues el extremo ha demostrado que sabe leer los partidos del Clásico y conoce la manera de convertirse en un jugador decisivo.

Al destacado historial de Raphinha ante el Real Madrid se suma el nivel con el que llega a este enfrentamiento. La estrella brasileña encabeza actualmente la lista de goleadores de LaLiga, por delante de Kylian Mbappé, lo que refuerza su condición de ser una de las principales fuentes de peligro ofensivo.

A pesar de que Raphinha aún se encuentra en fase de recuperación de la lesión, atraviesa una etapa que combina confianza, eficacia y una presencia influyente, tres elementos que el Barcelona necesita para afrontar un partido de este grado de dificultad.

Ante el Paris Saint-Germain, Raphinha regresó a la competición tras su ausencia, pero dejó la impresión de que aún necesita recuperar el ritmo de juego.

El regreso fue importante, pero también requería tener paciencia, pues al jugador le faltó la continuidad necesaria para mostrar su versión más explosiva y recuperar la velocidad de ejecución con la que solía marcar la diferencia en su rendimiento.

Aun así, aquel enfrentamiento debe verse como el primer paso en el camino hacia la recuperación de su plena disponibilidad.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google