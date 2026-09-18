La Federación Española de Fútbol ha encomendado la dirección del esperado duelo entre el Sevilla y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, este sábado, al árbitro más polémico en la trayectoria del conjunto blaugrana, el valenciano Juan Martínez Munuera.

El Comité de Árbitros anunció oficialmente las designaciones de la séptima jornada de LaLiga, en la que Munuera dirigirá el encuentro, mientras que Raúl Martín González se encargará de la responsabilidad del videoarbitraje (VAR).

Esta designación devuelve a la actualidad un largo historial de decisiones polémicas del que Munuera fue protagonista frente al Barcelona la temporada pasada.

Un historial cargado de polémica

Según el diario catalán "Sport", el árbitro valenciano es el mismo que dirigió el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona el pasado febrero, en un encuentro que fue objeto de una amplia polémica tras no expulsar al argentino Giuliano Simeone pese a su violenta entrada sobre Alejandro Baldé, ya que se limitó a mostrarle tarjeta amarilla, sin que el árbitro de vídeo, Pablo González Fuertes, interviniera para llamarlo; una decisión que provocó el enfado del técnico Hansi Flick e impulsó al club a plantearse presentar una queja oficial.

Esa misma noche, Munuera anuló un gol del joven defensor Pau Cubarsí por fuera de juego tras una revisión que se prolongó cerca de 7 minutos, debido a un fallo en el sistema de fuera de juego semiautomático, algo que el Comité de Árbitros reconoció posteriormente, confirmando que se vio obligado a trazar las líneas de forma manual.

Aquel partido terminó con derrota del Barcelona por 4-0 en el Wanda Metropolitano, antes de ganar la vuelta por 3-0, y Munuera estuvo presente en la vuelta como árbitro del VAR.

El famoso episodio del "Alhamdulillah"

Quizá el episodio más conocido en el historial de Munuera con el Barcelona se remonta al Clásico de mayo de 2025, cuando estaba en la sala del VAR y se anuló un gol de Fermín López en el tiempo añadido por unas manos.

Durante la revisión, las grabaciones de audio captaron la expresión "Alhamdulillah" dentro de la sala de vídeo, y el diario confirmó que la voz pertenece al propio Munuera, quien avisaba al árbitro principal, Alejandro Hernández Hernández, de la infracción.

El Comité de Árbitros y la Federación Española interpretaron la expresión como "alivio por haber detectado la infracción antes de conceder el gol", pero el incidente desató una amplia polémica en el entorno catalán.

Un largo historial con el conjunto blaugrana

Munuera es considerado un árbitro habitual de los partidos del Barcelona desde 2013, ya que ha dirigido más de 30 encuentros del conjunto blaugrana, entre ellos dos finales: la final de la Copa del Rey de 2021, que el Barcelona ganó por 4-0 al Athletic de Bilbao, y la final de la Supercopa de España de 2024, que perdió ante el Real Madrid por 4-1.

Solo durante la temporada 2025-2026, dirigió tres partidos del Barcelona: la victoria por 3-0 ante el Athletic de Bilbao, la derrota por 4-0 frente al Atlético de Madrid en la Copa y la victoria por 5-2 sobre el Sevilla el 15 de marzo de 2026, su último enfrentamiento con el rival del sábado.

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El partido del Pizjuán será el primero de Martínez Munuera en la temporada 2026-2027 con el equipo de Hansi Flick, en una nueva prueba para un árbitro que no pasa sin dejar una huella polémica.