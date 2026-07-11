Inglaterra arrastra un historial complicado en el Mundial, de cara a su duelo de cuartos ante Noruega.

Inglaterra se medirá a Noruega a medianoche en el Hard Rock Stadium de Miami, en los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Según «Prime Video», Inglaterra tiene el peor historial en cuartos de final, con diez participaciones.

Los “Tres Leones” solo han superado esta ronda en tres ocasiones, siendo eliminados en las otras siete, lo que los convierte en el equipo con más eliminaciones en cuartos de final de un Mundial.

La primera vez fue ante Argentina (1-0) en 1966, antes de su único título; la segunda, contra Camerún (3-2) en 1990; y la última, frente a Suecia (2-0) en 2018.

Cayeron ante Alemania 2-3 en 1970, ante Portugal en penaltis en 2006 y ante Francia 1-2 en 2022.

Las otras cuatro eliminaciones fueron ante Brasil (1-3 en 1962 y 1-2 en 2002), Uruguay (2-4 en 1954) y Argentina (1-2 en 1986).