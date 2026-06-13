«La peor pesadilla se hace realidad para Makkelie en el Mundial»

Danny Makkelie es criticado tras el Estados Unidos-Paraguay del Mundial, según la BBC. El árbitro neerlandés falló por un error del VAR, pues, según Dale Johnson, el equipo arbitral malinterpretó una regla. «Una pesadilla para Makkelie y el VAR, Carlos del Cerro Grande», afirmó Johnson.

Tras el descanso, Makkelie amonestó al capitán estadounidense Tim Ream por una supuesta falta sobre Miguel Almirón, pero el VAR, Carlos del Cerro Grande, le pidió revisar la jugada.

Tras revisar las imágenes, el neerlandés retiró la tarjeta a Ream y amonestó a Almirón por simulación. Aunque muchos espectadores consideraron lógica la decisión, dado el escaso contacto, se desató una polémica sobre la legitimidad de la intervención del VAR.

Johnson asegura que se equivocaron en varios aspectos: «Una auténtica pesadilla para Makkelie y el VAR, Carlos del Cerro Grande», tuiteó. A su juicio, tanto el protocolo del VAR como las reglas del juego se aplicaron mal.

El VAR invocó la regla de “identidad errónea”, válida solo cuando se sanciona al jugador equivocado por la misma falta. Aquí no hubo error de identificación, sino un cambio de falta de Ream a simulación de Almirón. Según la BBC, eso no está contemplado en la normativa.

Además, la revisión comenzó cuando el partido ya se había reanudado, lo que viola el protocolo del VAR, señala Johnson.

Johnson advierte que las consecuencias para Makkelie pueden ser graves: «Un árbitro de primer nivel para quien el torneo probablemente haya terminado tras un solo partido». Según el periodista de laBBC, el error es tan grave que es posible que el neerlandés ya no pite partidos importantes en este Mundial.

Además, Makkelie no trabaja en este Mundial con su compañero habitual de VAR, Rob Dieperink, quien suele actuar como árbitro de vídeo en sus partidos, pero que la FIFA apartó tras su detención en Inglaterra en abril. Aunque el caso se archivó por falta de pruebas, la FIFA decidió no llevarlo al Mundial, por lo que Makkelie trabajó con el VAR español Carlos del Cerro Grande.







