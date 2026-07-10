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La peor pesadilla. El partido contra los ingleses le trae un recuerdo doloroso a la estrella noruega

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
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A. Soerloth
Crystal Palace
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Inglaterra

La estrella noruega Alexander Sørloth se prepara para el duelo contra Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

Según un reportaje del diario «AS», este encuentro le recuerda una etapa que no fue como esperaba en el fútbol inglés.

Sorloth, ahora delantero del Atlético de Madrid, jugó en el Crystal Palace entre 2018 y 2020, aunque pasó la mayor parte de ese tiempo cedido a otros clubes.

Por aquel entonces era un jugador joven y con poca experiencia y, aunque su físico hacía presagiar que podría brillar en la Premier League, el ritmo trepidante de la competición y la gran presión afectaron a su rendimiento.

La afición del Palace aún recuerda el mensaje irónico que Sorloth escribió a un participante del juego «Fantasy Premier League» por mantenerlo como capitán a pesar de sus pocas apariciones.

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ING

El jugador bromeó: «Sé que no marco goles ni doy asistencias; apenas juego. Pero me alegra que alguien siga creyendo en mí en las pocas veces que he jugado este año».

Fue una de las etapas más difíciles en la carrera del delantero noruego, quien, durante su paso por el Palace, coincidió brevemente con Iberechi Eze, rival ahora con la camiseta de Inglaterra.

El equipo estaba entonces dirigido por el veterano Roy Hodgson, que no toleraba errores ni falta de entusiasmo, algo que Surloth mostró en algunos partidos.

El jugador recordó aquella época: «Cuando solo juegas al final, tu confianza se resiente y dudas de tu nivel. La presión es mayor si eres delantero. Me anularon injustamente un gol ante el Chelsea en uno de los primeros partidos y, de haber subido ese gol al marcador, quizá habría consolidado mi puesto en el once».

En sus dos años en el Palace, con cesiones al Gent y al Trabzonspor, jugó 20 partidos, marcó un gol (en la Copa de la Liga) y dio una asistencia.

Así, dejó Londres sin marcar en la Premier.

Aun así, casi una década después, sigue teniendo buena reputación en Inglaterra: Newcastle, Fulham y Everton lo han buscado.

El partido de cuartos de final contra Inglaterra volverá a poner de manifiesto la relación que une al delantero noruego con el fútbol inglés, años después de su difícil paso por la Premier League.

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