La estrella noruega Alexander Sørloth se prepara para el duelo contra Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

Según un reportaje del diario «AS», este encuentro le recuerda una etapa que no fue como esperaba en el fútbol inglés.

Sorloth, ahora en el Atlético de Madrid, jugó en el Crystal Palace entre 2018 y 2020, aunque pasó la mayor parte de ese tiempo cedido a otros equipos.

Por aquel entonces era un jugador joven y con poca experiencia, y aunque su físico hacía presagiar que podría brillar en la Premier League, el ritmo trepidante de la competición y la gran presión afectaron a su rendimiento.

La afición del Palace aún recuerda el mensaje irónico que Sorloth escribió a un participante del juego «Fantasy Premier League», quien lo mantuvo como capitán pese a sus escasas participaciones.

El jugador bromeó: «Sé que no marco goles ni doy asistencias; apenas juego. Pero me alegra que alguien siga creyendo en mí en las pocas veces que he jugado este año».

Fue una de sus etapas más difíciles, y allí coincidió brevemente con Iberechi Eze, a quien ahora se medirá con la camiseta de Inglaterra.

El equipo estaba entonces dirigido por el veterano Roy Hodgson, que no toleraba errores ni falta de entusiasmo, algo que Surloth mostró en algunos partidos.

El jugador recordó aquella época: «Cuando solo juegas al final, tu confianza se resiente y dudas de tu nivel. La presión es mayor si eres delantero. Me anularon injustamente un gol ante el Chelsea en uno de los primeros partidos; de haber subido ese gol, quizá habría consolidado mi puesto en el once».

En sus dos años en el Palace, con cesiones al Gent y al Trabzonspor, jugó 20 partidos, marcó un gol (en la Copa de la Liga) y dio una asistencia.

Así, dejó Londres sin marcar en la Premier.

Aun así, casi una década después, su reputación en Inglaterra sigue intacta: Newcastle, Fulham y Everton han buscado ficharlo.

El partido de cuartos contra Inglaterra demostrará de nuevo su vínculo con el fútbol inglés.