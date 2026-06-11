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«La peor edición del Mundial»... Abou Trika arremete contra la organización y ataca a los detractores de Marruecos

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
USA vs Paraguay
USA
Paraguay
Brazil vs Marruecos
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Marruecos
Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
Canadá vs Qatar
Canadá
Bélgica
Egipto
EE. UU.
México
Sudáfrica
Paraguay
Brasil
Marruecos
Catar
Suiza
Canadá

Declaraciones contundentes de la leyenda del fútbol egipcio

Mohamed Aboutrika, exestrella del fútbol egipcio, advirtió que ampliar el Mundial a 48 equipos en 2026 podría restar fuerza y prestigio al torneo.

En entrevista con BeIN Sports, reconoció que no haber jugado el Mundial no le impidió cubrirlo como analista en las cuatro últimas ediciones, desde Brasil 2014 hasta Catar 2022.

Añadió que el objetivo de su generación fue llegar al Mundial, aunque no lo lograron pese a disputar dos veces la repesca. Considera que la generación actual podría beneficiarse del nuevo formato, que ofrecería más oportunidades de participar de forma continuada en el torneo.

Vestir la camiseta de la selección en un Mundial, subrayó, es una experiencia única para cualquier jugador.

Sobre el nuevo formato, Abu Trika admite que la ampliación facilitará la clasificación, pero teme que la competición pierda intensidad.

Consideró que la edición de 2026 podría perder prestigio frente a Catar 2022, que calificó como el mejor, y pronosticó que será «la edición más fallida del Mundial».

Para cerrar, criticó con dureza al seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, por atacar la organización de la Copa Africana de Naciones y a Marruecos, y por callar ante los problemas del Mundial.

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