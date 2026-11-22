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Gary Neville, leyenda del Manchester United, arremetió con dureza contra la defensa del equipo tras los errores catastróficos que cometieron Matthijs de Ligt y Leny Yoro en los primeros minutos del duelo ante el Liverpool, que provocaron la expulsión del central francés cuando solo se habían cumplido 8 minutos y convirtieron el estreno del técnico argentino Mauricio Pochettino con el Manchester United en una auténtica pesadilla.

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El calvario del Manchester United empezó pronto, cuando De Ligt no supo resolver un balón largo que Ronald Araujo envió a la espalda de la defensa. El central neerlandés calculó mal la trayectoria del balón y lo dejó pasar, de modo que Alexander Isak se encontró con el camino despejado hacia la portería del United.

Leny Yoro intentó enmendar la situación y alcanzar al delantero del Liverpool, pero no logró frenarlo de forma reglamentaria : Isak lo superó y lo obligó a cometer falta cuando se plantaba solo ante la portería, por lo que el árbitro Sam Barrott mostró la tarjeta roja al defensa francés y el Manchester United tuvo que completar el partido con diez jugadores.

Neville no dudó en lanzar duras críticas a la pareja defensiva durante su análisis del partido en Sky Sports, y atribuyó a De Ligt buena parte de la responsabilidad por su mala colocación y por no haber gestionado como era debido el balón largo que dejó a Isak solo ante la portería.

«Cuando vi el nombre de De Ligt en la alineación, tengo que reconocer que me quedé en shock, porque lo vi en Como hace cuatro semanas y estuvo muy lejos de la pelota, y esto no es más que un simple pase por encima de los defensas», declaró Neville, según recogió el «Daily Mail».

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La leyenda del Manchester United añadió que el problema nació de la colocación del central neerlandés. Explicó que Yoro podría haber estado mejor situado, pero que el hecho de que De Ligt no ocupara su posición correcta dejó a su compañero en una situación complicada y lo obligó a recorrer una distancia mayor antes de intentar frenar a Isak.

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Neville prosiguió con sus críticas y aseguró que Yoro reaccionó tarde y no gestionó la situación de forma adecuada. A su juicio, el defensa francés cometió errores reiterados, y lo sucedido ante el Liverpool resultó tremendamente embarazoso para la línea defensiva del Manchester United.

Neville señaló que algunos podrían pensar que Isak frenó deliberadamente su carrera para provocar la falta de Yoro, pero rechazó esa justificación y subrayó que lo ocurrido refleja una clara debilidad a la hora de leer la jugada defensiva y de defender los balones largos.

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El sufrimiento del Manchester United fue a más, ya que el Liverpool aprovechó rápidamente la superioridad numérica. Dominik Szoboszlai marcó el primer gol de falta directa, en el lanzamiento derivado de la infracción de Yoro, y Florian Wirtz firmó el segundo en el minuto 13, de modo que Pochettino se vio dos goles abajo en el arranque de su etapa en el banquillo.

El técnico argentino se vio obligado a dar entrada a Harry Maguire para intentar reorganizar la zaga tras la expulsión, pero el cambio llegó cuando el Liverpool ya había asestado un duro golpe al Manchester United, lo que llevó a Neville a afirmar que la reacción fue tardía e insuficiente para corregir los errores que se vieron desde el inicio del encuentro.

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Neville volvió a referirse a De Ligt y apuntó que su larga ausencia por lesión podría ser una de las razones de su bajo nivel, aunque insistió en que jugar un partido de tanta exigencia como el del Liverpool dejó al descubierto los puntos débiles del central neerlandés. También criticó la colocación de Yoro y afirmó que debía haber adelantado su posición para cubrir a su compañero en lugar de verse en esa situación.

Neville aseguró que la actuación del Manchester United fue mala en todos los aspectos y añadió que el exentrenador Michael Carrick verá lo sucedido y entenderá la magnitud de los problemas defensivos que tuvo que afrontar durante su etapa al frente del equipo.

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Las críticas de Neville no se quedaron ahí, sino que subieron de tono después de volver a ver la jugada. Calificó lo ocurrido como la peor actuación defensiva que ha visto de una pareja de centrales ante un balón largo, aunque mostró cierta comprensión con De Ligt por su prolongada ausencia de los terrenos de juego.

«Es impactante. Aunque el Manchester United tenga defensas así en su plantilla, no tienen ninguna posibilidad de mantener la portería a cero», añadió. En su opinión, el problema reside en la falta de una comprensión básica de cómo cumplir con las tareas defensivas y ocupar correctamente las posiciones.

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Neville también criticó el nivel de organización defensiva del equipo y señaló que los errores vistos ante el Liverpool reflejan la ausencia de los fundamentos que se exigen a los jugadores de la línea defensiva, como si no hubieran recibido el entrenamiento suficiente para afrontar este tipo de situaciones.

Por su parte, Roy Keane, excapitán del Manchester United, se sumó a la oleada de críticas al mostrar su asombro por el nivel defensivo del equipo, y recalcó que los fundamentos de la defensa no cambian, tanto si el entrenador apuesta por cuatro defensas como por cinco en la zaga.

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Durante el descanso, Keane afirmó que el problema no tiene que ver con el número de jugadores en la línea defensiva, sino con la necesidad de ejecutar correctamente las tareas básicas. Además, se mostró sorprendido por el nivel ofrecido por De Ligt, sobre todo porque no fue capaz de resolver la acción con el balón como se esperaba tras su larga ausencia.

El excapitán del United añadió que un defensa siempre debe anticiparse al peor escenario posible. Señaló que Isak gestionó bien la situación y que Yoro no tenía opciones reales de llegar al balón, pero consideró que la actuación de los jugadores del Manchester United evidenció una falta de sensación de peligro y una mala lectura defensiva.

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Así, el complicado estreno de Pochettino no se limitó a ir dos goles abajo y a la temprana expulsión, sino que se extendió a una amplia oleada de críticas por parte de leyendas del club, después de que la primera parte dejara al descubierto profundos problemas defensivos cuya solución supondrá una ardua tarea para el técnico argentino en su intento de devolver el equilibrio al Manchester United.