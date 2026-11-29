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Crecen las señales inquietantes sobre un posible descenso del Manchester United de la Premier League esta temporada, tras su estrepitosa derrota por 0-4 ante el Brentford, que visitaba Old Trafford, ayer sábado.

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Todo indica que el equipo de Mauricio Pochettino ha retomado su andadura en el punto en el que la dejó bajo el mando de Michael Carrick, e incluso es posible que su nivel haya caído todavía más, algo que no augura nada bueno para la afición del Manchester United.

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El exentrenador del Tottenham, del París Saint-Germain y del Chelsea afronta una tarea durísima, después de verse obligado a pedir a sus jugadores que dieran la cara ante el enfado de la afición de Old Trafford al término del partido.

En cuanto a los indicios preocupantes, la derrota de ayer fue el duodécimo partido consecutivo del Manchester United en la Premier League sin dejar la portería a cero.

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La última vez que el United encadenó 12 partidos seguidos en la Primera División sin mantener su portería imbatida fue en la temporada 1930-1931, que terminó con el descenso del equipo, según el diario británico «The Sun».

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El segundo indicio tiene que ver con el Brentford, que no ganaba en Old Trafford desde 1937, hasta que ayer rompió esa racha. Aquella temporada, el conjunto rojo de Mánchester también descendió.

El tercer indicio surge al comparar los números del United con los de los equipos que descendieron la temporada pasada: el West Ham, el Burnley y el Wolverhampton.

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Tras 12 jornadas, el West Ham sumaba 10 puntos y el Burnley, 11; ambos superan los 8 puntos que tiene actualmente el Manchester United.

Además, el Tottenham, que se salvó del descenso por muy poco la temporada pasada, tenía tras 12 partidos 10 puntos más de los que ha sumado el United hasta ahora.

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Pochettino tiene la misión de sacar al equipo de esta difícil situación, pero hasta el momento solo ha cosechado dos derrotas por 0-4 y un empate.

El técnico argentino llegó para sustituir a Michael Carrick, que gozaba de popularidad entre la afición, después de que este fuera destituido antes del último parón internacional.

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Pochettino podría ver a su equipo en el fondo de la clasificación antes de que termine el fin de semana, ya que una victoria del Crystal Palace ante el Hull City, hoy domingo, le permitiría superar al Manchester United en la tabla.

Si gana el Palace, el United se encontrará colista de la Primera División en diciembre por primera vez desde la temporada 1930-1931, que terminó con su descenso.

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Los partidos se suceden a gran ritmo para el Manchester United en un diciembre muy cargado, ya que el equipo se prepara para visitar al Newcastle el próximo miércoles por la noche en St James' Park.

Hay otra estadística que no invita al optimismo a la afición del United: el equipo ha perdido sus últimos cuatro partidos en el campo del Newcastle en la Premier League.

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El Manchester United no podrá contar en el próximo partido con el defensa Harry Maguire, cuya actuación ante el Brentford fue considerada la peor del equipo, al haber visto su quinta tarjeta amarilla de la temporada.