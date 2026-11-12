Compartir Sigue a GOAL en Google

La pelea entre jugadores a bordo del avión de regreso de Madrid, la caída en el nivel de los entrenamientos, el flojo rendimiento en la banda y fuentes del vestuario que consideran que la directiva "lo dejó afrontar su destino solo".

Anuncios

En los últimos días, Michael Carrick continuó acudiendo a la ciudad deportiva del Manchester United en Carrington, vestido con la ropa de entrenamiento, mientras su destino se decidía a puerta cerrada en Mónaco y Mánchester.

Se fue haciendo cada vez más evidente que se había convertido en "un muerto viviente", durante las dos semanas que le concedió la junta directiva tras la derrota por 3-0 ante el Bournemouth.

Fuentes cercanas al vestuario del United creen que Carrick "fue dejado a solas frente a su destino", en medio de las dudas del club sobre su futuro y de sus intentos secretos de nombrar a Mauricio Pochettino como su sucesor, según el diario británico "Daily Mail".

Carrick había asumido el cargo a mediados de enero, tras ser llamado de regreso de unas vacaciones en Barbados para dirigir al equipo de manera provisional, antes de obtener un contrato de dos años en mayo, después de lograr terminar la temporada pasada en el tercer puesto y clasificarse para la Liga de Campeones de Europa.

Anuncios Anuncios

Pero no duró más que menos de diez meses, después de que la luna de miel se transformara en una gran crisis.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Lee también:

Un Casillas furioso retira a sus dos hijos del Real Madrid

El Barcelona responde al fichaje del Real Madrid poniendo rumbo a la joya de Alemania

Anuncios

Sus detractores consideran que Carrick, que nunca había asumido una responsabilidad como entrenador salvo en el Middlesbrough, no era la opción adecuada para dirigir a un equipo del tamaño del Manchester United, mientras que otros creen que el club debería haberle agradecido el logro de la temporada pasada y haber apostado por Pochettino, que estaba disponible antes de firmar un nuevo contrato para dirigir a la selección de Estados Unidos.

Las presiones sobre Carrick aumentaron tras una serie de resultados negativos, que comenzaron con la derrota ante el Hull City en agosto, e incluyeron la pérdida de una ventaja ante el Brighton y la eliminación de la Copa de la Liga, además de las derrotas europeas ante el Atlético de Madrid y el Como, y los goles encajados en los minutos finales ante el Everton y el Tottenham.

Anuncios

El empate 4-4 con el Aston Villa, después de que el United remontara dos veces una desventaja de dos goles, también inquietó a los responsables del club, especialmente porque el equipo encajó 15 goles en sus últimos cuatro partidos.

La crisis del avión

El vuelo de regreso del Manchester United desde Madrid —tras la derrota ante el Atlético por 2-0— vivió momentos de tensión entre los jugadores, cuando varios de ellos protagonizaron una disputa a bordo del avión, en un incidente que reflejó la magnitud de la división y el enfado dentro del vestuario.

Anuncios

Este altercado formó parte de una serie de desavenencias, algunas de las cuales salieron a la luz, mientras que otras permanecieron lejos de los focos, en medio de la caída de resultados del equipo y el aumento de la presión sobre Michael Carrick.

Críticas a los entrenamientos

Las críticas no se limitaron a los resultados; algunos jugadores hablaron de un descenso en el nivel de los entrenamientos bajo la dirección de Carrick y su cuerpo técnico, mientras que otros consideraron que el cambio al sistema 4-2-4, basado en mayor medida en la posesión, no se ajustaba a las capacidades del grupo.

Anuncios

También se plantearon interrogantes sobre la escasa apuesta por los jugadores de la cantera, pese al interés declarado de Carrick por ellos, con la falta de oportunidades suficientes para Harry Amass y el retraso en el regreso de Shea Lacey, además de la polémica en torno a la salida de JJ Gabriel.

Sin embargo, no se puede responsabilizar únicamente a Carrick del derrumbe, en medio del caos administrativo y los conflictos dentro del club, según el diario.

Anuncios

Entre bastidores se produjo una discrepancia entre el director de fútbol, Jason Wilcox, y el director de contrataciones, Christopher Vivell, sobre su sucesor, coincidiendo con el creciente descontento de la familia Glazer por la forma en que Sir Jim Ratcliffe y la empresa Ineos gestionan el club.

Carrick tampoco recibió el apoyo necesario en el mercado de fichajes de verano, después de que fracasaran los intentos de contratar a su principal objetivo en el centro del campo, Elliot Anderson, lo que terminó con la incorporación de Youri Tielemans y André Santos en su lugar.