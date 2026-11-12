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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

La pelea entre jugadores y los conflictos entre bastidores: ¿cómo se derrumbó la aventura de Carrick con el Manchester United?

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La pelea entre jugadores a bordo del avión de regreso de Madrid, la caída en el nivel de los entrenamientos, el flojo rendimiento en la banda y fuentes del vestuario que consideran que la directiva "lo dejó afrontar su destino solo".

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En los últimos días, Michael Carrick continuó acudiendo a la ciudad deportiva del Manchester United en Carrington, vestido con la ropa de entrenamiento, mientras su destino se decidía a puerta cerrada en Mónaco y Mánchester.

Se fue haciendo cada vez más evidente que se había convertido en "un muerto viviente", durante las dos semanas que le concedió la junta directiva tras la derrota por 3-0 ante el Bournemouth.

Fuentes cercanas al vestuario del United creen que Carrick "fue dejado a solas frente a su destino", en medio de las dudas del club sobre su futuro y de sus intentos secretos de nombrar a Mauricio Pochettino como su sucesor, según el diario británico "Daily Mail".

Carrick había asumido el cargo a mediados de enero, tras ser llamado de regreso de unas vacaciones en Barbados para dirigir al equipo de manera provisional, antes de obtener un contrato de dos años en mayo, después de lograr terminar la temporada pasada en el tercer puesto y clasificarse para la Liga de Campeones de Europa.

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Pero no duró más que menos de diez meses, después de que la luna de miel se transformara en una gran crisis.

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Sus detractores consideran que Carrick, que nunca había asumido una responsabilidad como entrenador salvo en el Middlesbrough, no era la opción adecuada para dirigir a un equipo del tamaño del Manchester United, mientras que otros creen que el club debería haberle agradecido el logro de la temporada pasada y haber apostado por Pochettino, que estaba disponible antes de firmar un nuevo contrato para dirigir a la selección de Estados Unidos.

Las presiones sobre Carrick aumentaron tras una serie de resultados negativos, que comenzaron con la derrota ante el Hull City en agosto, e incluyeron la pérdida de una ventaja ante el Brighton y la eliminación de la Copa de la Liga, además de las derrotas europeas ante el Atlético de Madrid y el Como, y los goles encajados en los minutos finales ante el Everton y el Tottenham.

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El empate 4-4 con el Aston Villa, después de que el United remontara dos veces una desventaja de dos goles, también inquietó a los responsables del club, especialmente porque el equipo encajó 15 goles en sus últimos cuatro partidos.

La crisis del avión

El vuelo de regreso del Manchester United desde Madrid —tras la derrota ante el Atlético por 2-0— vivió momentos de tensión entre los jugadores, cuando varios de ellos protagonizaron una disputa a bordo del avión, en un incidente que reflejó la magnitud de la división y el enfado dentro del vestuario.

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Este altercado formó parte de una serie de desavenencias, algunas de las cuales salieron a la luz, mientras que otras permanecieron lejos de los focos, en medio de la caída de resultados del equipo y el aumento de la presión sobre Michael Carrick.

Críticas a los entrenamientos

Las críticas no se limitaron a los resultados; algunos jugadores hablaron de un descenso en el nivel de los entrenamientos bajo la dirección de Carrick y su cuerpo técnico, mientras que otros consideraron que el cambio al sistema 4-2-4, basado en mayor medida en la posesión, no se ajustaba a las capacidades del grupo.

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También se plantearon interrogantes sobre la escasa apuesta por los jugadores de la cantera, pese al interés declarado de Carrick por ellos, con la falta de oportunidades suficientes para Harry Amass y el retraso en el regreso de Shea Lacey, además de la polémica en torno a la salida de JJ Gabriel.

Sin embargo, no se puede responsabilizar únicamente a Carrick del derrumbe, en medio del caos administrativo y los conflictos dentro del club, según el diario.

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Entre bastidores se produjo una discrepancia entre el director de fútbol, Jason Wilcox, y el director de contrataciones, Christopher Vivell, sobre su sucesor, coincidiendo con el creciente descontento de la familia Glazer por la forma en que Sir Jim Ratcliffe y la empresa Ineos gestionan el club.

Carrick tampoco recibió el apoyo necesario en el mercado de fichajes de verano, después de que fracasaran los intentos de contratar a su principal objetivo en el centro del campo, Elliot Anderson, lo que terminó con la incorporación de Youri Tielemans y André Santos en su lugar.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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