La participación en el Mundial en peligro: el París Saint-Germain pierde a otro jugador tras la marcha de Hakimi

Al igual que Achraf Hakimi, Lucas Chevalier queda fuera de combate por ahora. El portero del París Saint-Germain sufrió el miércoles una lesión en el muslo derecho en el entrenamiento y podría perderse el Mundial, según RMC Sport.

Chevalier, segunda opción de Luis Enrique tras Matvey Safonov, ya fue suplente el martes en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

Un día después, las cosas se torcieron en el entrenamiento para el fichaje del verano. El PSG ha anunciado que Chevalier recibirá tratamiento en el muslo durante las próximas semanas. RMC Sport va un paso más allá y da por perdida el resto de la temporada.

Su participación en el Mundial peligra. PSG pagó 50 millones de euros al Lille OSC por él el pasado verano, y aunque fue convocado por Francia en la última fecha FIFA, apenas tenía ritmo de juego.

Arrancó la temporada como titular en el PSG tras la salida de Gianluigi Donnarumma al Manchester City, pero sus errores le costaron la titularidad en enero.

Ahora se duda de si llegará a tiempo al Mundial y si Deschamps le mantendrá en la lista de tres porteros. La lesión se conoce justo después de que Hugo Lloris (39), guardameta del LAFC, expresara su deseo de ser el tercer portero.

Todo indica que Mike Maignan, estrella del AC Milan, será el portero de Francia el próximo verano. Brice Samba, del Stade Rennes, también tiene muchas opciones de ser convocado. Además de Lloris, pueden aspirar al puesto Guillaume Restes (Toulouse) y Alphonso Areola (West Ham United), tras las lesiones de Chevalier.