Un informe español habló, este lunes, de la situación inusual del brasileño Vinícius Júnior, en el Real Madrid, esta temporada.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que pasan las semanas y la conclusión sigue siendo la misma: Vinícius Júnior decepciona.

Ayer domingo, durante la derrota en el derbi (1-2) ante el Atlético de Madrid, el brasileño volvió a mostrar su bajón, incapaz de marcar la diferencia, poco eficaz en el partido y sin acierto en la conservación del balón.

Vinícius se ganó el enfado de su entrenador, José Mourinho, pues tras la expulsión de Dean Huijsen, su equipo se quedó reducido a diez jugadores, y el internacional brasileño fue sustituido en el minuto 54.

Y aunque la entrada de su sustituto, Yan Diomandé, no evitó otra derrota del Real Madrid en la liga, este cambio prematuro no pasó desapercibido en España, sobre todo tras los elogios que recibió el recién llegado.

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"La generación de goles es importante, el trabajo en equipo es importantísimo, la constancia diaria es importante, y él la cumple a la perfección... pero hay otro Vinícius. El Vinícius que tuvo una oportunidad ante el Benfica el año pasado, marcó un gol y nos eliminó del torneo. Le falta ese rendimiento distinguido", advirtió así Mourinho, en las últimas semanas, respecto a su jugador brasileño.

Para desgracia de Vinícius, la chispa de su brillantez aún no ha prendido esta temporada, y su situación podría cambiar pronto de forma radical.

De hecho, según las últimas informaciones del diario "Marca", el puesto del delantero brasileño en el once titular está ahora amenazado.

Vinícius Júnior, en peligro

Tras otra actuación decepcionante, el diario español informó de que la paciencia de José Mourinho se ha agotado, y podría reconsiderar sus elecciones para los próximos partidos. El extremo izquierdo solía desempeñar un papel central en el once titular del Real Madrid, y había prometido el regreso de su olfato goleador.

Y reconoció tras el partido ante el Elche: "No puedo fallar todas estas ocasiones", pero el problema radica en que la situación no ha cambiado, y el registro goleador del extremo del Real Madrid sigue estancado en un solo gol, a pesar de haber disputado 652 minutos en todas las competiciones.

Por ello, esta sequía goleadora debería empujar al entrenador portugués a cambiar sus planes en las próximas semanas.

Y esta situación podría suponer una señal de alarma para el brasileño, conocido por su influencia ofensiva y su capacidad para decidir los partidos.

Tras verse envuelto en las dudas y sufrir los reiterados abucheos de la afición del Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior se encuentra en una posición delicada, y debe demostrar su valía sobre el terreno de juego para convencer a su entrenador de que mantenga la confianza en él.

Queda por ver si esta amenaza se hará realidad en los próximos partidos, pero el mensaje parece más claro que nunca: ya no tiene garantizado un puesto de titular en el once.

Carlo Ancelotti lo convocó a la selección brasileña para disputar tres partidos amistosos durante el parón internacional (dos encuentros ante Australia antes del duelo frente a India), y no cabe duda de que el jugador, cuyo contrato con el Real Madrid se extiende hasta junio de 2032, estará ansioso tras este periodo por recuperar su brillantez y demostrar su importancia para el club.

El viaje para recuperar su lugar comenzará el 10 de octubre con el partido del equipo en su campo ante el Villarreal.