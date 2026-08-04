El egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, está a un paso de completar su fichaje por el Trabzonspor, después de que el club turco aceptara una cláusula especial en su nuevo contrato.

Diversos informes periodísticos habían confirmado que Salah había llegado a un acuerdo con el Trabzonspor para incorporarse a sus filas en el actual mercado de fichajes veraniego, con un contrato que se extiende por dos temporadas, y con la existencia de una única cláusula que esperaba la aprobación del club turco para la firma oficial.

El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu reveló una cláusula especial en el contrato de la estrella egipcia con el Trabzonspor, que lo acerca a completar el traspaso en las próximas horas.

Sabuncuoglu explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en el sitio "X", que Salah recibirá el 20% de los productos que lleven su nombre, que el club se encargará de vender durante el próximo periodo.

Esta cláusula fue uno de los asuntos que frenaron el traspaso de Mohamed Salah al Besiktas durante el periodo pasado, pese al acuerdo en la mayoría de los aspectos relativos al contrato.

El último periodo ha estado marcado por numerosos vaivenes respecto al destino de Mohamed Salah, ya que en un principio su nombre estuvo vinculado a un traspaso al Besiktas, antes de que las negociaciones se complicaran, para que la Federación Saudí presentara una oferta por su fichaje, pero la estrella egipcia prefirió marcharse a Turquía.

El Trabzonspor será el séptimo club que Mohamed Salah represente en su trayectoria futbolística, después del Al Mokawloon Al Arab egipcio, el Basilea suizo, la Fiorentina y la Roma en Italia, además del Chelsea y el Liverpool en Inglaterra.

El Liverpool fue la etapa más destacada en la trayectoria de la estrella egipcia, donde jugó durante 9 años completos, entre 2017 y 2026, y conquistó con él el título de la Premier League en dos ocasiones, y la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en una única ocasión.