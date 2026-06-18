La oferta ha sido rechazada: 100 millones de euros no bastan para que el Liverpool fiche al sucesor de Salah

Según un medio alemán, el Liverpool ha presentado su primera oferta oficial para fichar al extremo marfileño Yan Diomandi, estrella del Leipzig.

Según Philipp Hintze, de «Sky Sport Alemania», el club inglés ha ofrecido unos 100 millones de euros, de los cuales 90 millones son fijos y 10 millones en variables.

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Pese a la cifra, el Leipzig ha respondido con un “no” y quiere retener al marfileño al menos un año más.

Según Hentschel, el Leipzig solo considerará ofertas muy superiores a 100 millones y planea mejorar el contrato del jugador.

Mientras tanto, el Liverpool prepara una nueva oferta mejorada tras el rechazo de la primera, en su intento por reforzar el ataque tras la marcha de Mohamed Salah.

Los ingleses ya conocen las condiciones personales del jugador y no esperan problemas si logran un acuerdo sobre el traspaso.

El PSG, pese a rumores previos, aún no ha presentado oferta oficial por el marfileño.