El Paris Saint-Germain se prepara para presentar una oferta oficial al Barcelona durante los próximos días con el objetivo de fichar al delantero español Ferran Torres, en una operación que el club parisino pretende cerrar entre el final de esta semana y el comienzo de la próxima, para evitar el regreso del jugador a los entrenamientos del conjunto catalán, algo que podría poner en peligro el traspaso.

El periodista Matteo Moretto reveló, según el diario catalán "Sport", que el Paris Saint-Germain ha logrado un notable progreso en las negociaciones con el jugador desde el contacto inicial durante el Mundial, cuando Ferran aceptó escuchar la oferta del club parisino, y afirmó que el equipo francés confía en su capacidad para alcanzar un acuerdo satisfactorio, pese a que el jugador aún no ha dado su aprobación definitiva.

Una oferta económica a la espera de la respuesta de Ferran

El diario señaló que Ferran Torres ya tiene una oferta económica del PSG y debe responder en los próximos días para iniciar los trámites oficiales, ya que el club parisino considera que todo se resolverá pronto.

El club francés se esfuerza por cerrar la operación con rapidez, no por la existencia de competencia de otros equipos —pese al interés que despierta el jugador en la Premier League—, sino para evitar someterlo a presión tras su integración en el sistema de entrenamiento del Barcelona con el inicio de la nueva temporada.

El Barcelona exige que se aclare la situación

Hasta ahora no se ha producido ningún contacto oficial entre ambos clubes, y los agentes del jugador no han informado al Barcelona de ninguna novedad, mientras el club catalán sigue todo lo que se publica en los medios de comunicación sobre el futuro de su delantero.

Existe malestar en los pasillos del club catalán por las últimas declaraciones de Ferran y por la forma en que se está gestionando su posible salida, pues el Barcelona exige que se aclaren las cosas y, si hay una oferta concreta, que sea específica y detallada para tomar una decisión definitiva sobre su marcha o su continuidad.

Crecen las voces dentro del club catalán partidarias de la permanencia de Ferran Torres, especialmente ante la ausencia de una oferta oficial hasta el momento.

Una decisión clave tras el regreso de Estados Unidos

Ferran Torres se encuentra actualmente en Estados Unidos para asistir a actos promocionales, y podría tomar su decisión definitiva en cuanto regrese a España en los próximos días.

En París consideran que el jugador va por el buen camino hacia el traspaso, mientras que el Barcelona seguirá con su plan alternativo, ya que le ofrecerán renovar su contrato con la congelación de su salario a partir del próximo septiembre.

Si Ferran acepta la oferta, permanecerá en las filas del conjunto catalán; pero si la rechaza, el Barcelona intentará colocarlo en el mercado de fichajes, y el interés del Paris Saint-Germain podría facilitar las cosas, aunque debe ser el delantero quien dé el siguiente paso.

El Barcelona exige 55 millones de euros

Hasta ahora no se ha presentado ninguna cifra oficial entre ambos clubes, ya que el jugador no ha aceptado de forma definitiva su salida, pero lo que el Barcelona sí confirma es su deseo de obtener 55 millones de euros como mínimo por Ferran Torres, la misma cantidad que el club catalán invirtió en su fichaje procedente del Manchester City.

Y pese a que al jugador solo le queda un año de contrato, el Barcelona considera que los delanteros gozan de una gran valoración en el mercado de fichajes, lo que justifica exigir esa cantidad.