El club alemán Leipzig ha fijado un precio final e innegociable por su estrella marfileña Yan Diomandé, de 19 años, ante el creciente interés del Real Madrid por incorporar al joven delantero durante el actual mercado de fichajes de verano.

El director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, confirmó el pasado miércoles la posición firme del club al declarar: "Tenemos la intención de que Yan Diomandé juegue con el Leipzig la próxima temporada", señalando que el valor de la cláusula de rescisión en el contrato del jugador, vigente hasta 2030, asciende a 130 millones de euros para cualquier club que desee hacerse con sus servicios.

Estas contundentes declaraciones llegan en un momento en el que el Real Madrid se prepara para presentar una oferta de 120 millones de euros, después de que el conjunto blanco situara al delantero marfileño en lo más alto de su lista de objetivos en el mercado, en un intento de reforzar su línea ofensiva con uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo.

Demichelis abre la puerta

Por su parte, el nuevo entrenador del equipo alemán, el argentino Martín Demichelis, no descartó la posibilidad de la salida de su estrella, cuando declaró el sábado tras el último amistoso de su equipo: "Sigue siendo un jugador del Leipzig, pero en el fútbol todo es posible", en clara referencia a que la puerta no está del todo cerrada para la operación.

El nombre de Diomandé destacó con fuerza en el panorama europeo desde su etapa en el Leganés español, donde se convirtió en uno de los talentos prometedores más interesantes y atrajo las miradas de numerosos grandes clubes, aunque no llegó a despertar el nivel de interés del Real Madrid como ocurre en la actualidad.

Liverpool y París, a la espera

El interés por el joven delantero no se limita únicamente al conjunto blanco, sino que tanto el Liverpool como el francés Paris Saint-Germain siguen de cerca la situación, si bien la respuesta de la directiva del Leipzig es la misma para todos: o se paga el valor de la cláusula de rescisión de 130 millones de euros, o no hay operación en absoluto.

Los informes apuntan a que la diferencia de 10 millones de euros entre la esperada oferta del Real Madrid y la cantidad exigida podría suponer un obstáculo para cerrar la operación, lo que coloca al conjunto blanco ante una difícil elección entre atender las exigencias del Leipzig o buscar otras alternativas para reforzar su línea de ataque.