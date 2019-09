La nueva vida mendocina de Miguel Jacquet

El defensor paraguayo de 24 años empieza a ganarse un lugar en el Tomba, en base a un estricto cuidado personal.

se caracterizó en los últimos años por tener el sello paraguayo en su defensa, con Danilo Ortiz, Diego Viera y ahora Miguel Jacquet.

El ex-Nacional es quien lleva la bandera guaraní en suelo mendocino, una tierra que tiene un buen concepto de los guaraníes, según comentó le propio Jacquet: “Acá, por el buen nivel que mostraron Ortiz y Viera se le quiere mucho a los paraguayos”, aseguró el futbolista en una charla con la AM970 de Asunción.

El marcador central señaló que la vida es muy tranquila en Mendoza y que prefirió priorizar el aspecto futbolístico antes que lo económico, por eso se dio su llegada al fútbol argentino.

“Me pagan en pesos aquí. Prioricé más lo futbolístico antes que lo económico, porque si no me hubiese quedado en . Estoy viviendo en un departamento con mi novia y mi hijo”, detalló.

Pero las exigencias parecen ser distintas a las que Jacquet estaba acostumbrado en su tierra natal, tanto en lo deportivo como en lo del cuidado personal.

“Creo que pasa más por la mentalidad, porque el entrenamiento en Paraguay es lo mismo que aquí. El jugador paraguayo debe mentalizarse más. Aquí en uno se cuida mucho, no podés subir un kilo porque te multan. El jugador debe ser más profesional. Hay algunos jugadores que no se cuidan”, manifestó.

“Todo se basa en la alimentación. Aquí me di cuenta que los jugadores no consumen lácteos, a mí me suspendieron la harina. Acá te exigen ensaladas, pescados, pollos y antes de los partidos muchos carbohidratos”, comentó.

Jacquet tiene además a otro paraguayo como compañero, Richard Prieto, que por ahora no está teniendo demasiados minutos en cancha. “Es cuestión del técnico que no lo tiene en cuenta, pero siempre trato de levantarlo porque cuando vine aquí el me pasó la mano en todo sentido", concluyó.

Miguel Jacquet fue titular en el Tomba contra River (0 – 1), en el partido disputado el último miércoles por la .