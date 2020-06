La nueva vida de Jhonny Ríos

El exdefensa colombiano se dedica a la bolsa de valores.

En el 2013, Jhonny Ríos llegó a jugar en El Salvador y, desde ese momento, se puso las camisas en Dragón, Isidro Metapán, Firpo y Águila, en todos los clubes fue muy destacado y tuvo buenas actuaciones.



Fue con Metapán el año pasado donde jugó por última vez a nivel profesional y se retiró por motivos de salud: “Y es que quería darlo todo en la cancha pero no era bonito jugar con dolor e irse a la casa con dolor. El cuerpo no me daba y fue por eso que en marzo pasado me operé. Los tendones no daban más”.



Ahora, el recio volante de marca se dedica a otro rubro: “Ahora me dedico a la compra y venta de divisas y gracias a Dios me va bien. Siempre me gustó estudiar y ahora lo hago en una academia muy buena acá en que me permite prepararme y también ganar y me gusta”.