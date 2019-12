La nueva vida de Jaime Valdés lejos de Colo Colo y el fútbol

El mediocampista se mostró en un día cualquiera, ahora sin vestir de corto ni entrenamiento.

Los jugadores profesionales de están de vacaciones. Algunos arreglan contratos para permanecer en los equipos, otros buscan alternativas, mientras que otro tanto negocia y analiza ofertas que lleguen para cambiar de piel.

Hay otros, como Jaime Valdés, quienes aprovechan sus días libres y "sin contrato". Y es que Pajarito no seguirá en luego que se anunciara su no renovación, aún no se sabe qué pasará con su carrera, o si llegará a su fin.

Por eso es que él mismo mostró su "nueva vida" alejado del profesionalismo, en una feria, como cualquier persona común.