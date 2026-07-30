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La novia de Mbappé estalla de rabia y amenaza con recurrir a los tribunales

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La actriz española Ester Expósito ha decidido poner fin a los rumores que circulan sobre su vida personal y sobre la relación que, según se dice, mantiene con la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

El diario "Sport" informó de que Ester compartió un mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales en el que negó la veracidad de las informaciones que se difunden sobre ella, sin aludir de forma directa a la naturaleza del contenido del que habla.

Sin embargo, numerosos medios de comunicación han difundido durante los últimos meses rumores sobre una supuesta tensión o enfriamiento en su relación con el jugador francés.

La protagonista de la serie Élite escribió en su comunicado: "Durante los últimos meses, y especialmente en los últimos días, se han difundido en las redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y sobre mi vida personal, que no tienen ninguna relación con la verdad ni con mi persona".

Y subrayó: "Son rumores absurdos que se han inventado con el objetivo de distorsionar una historia entre dos personas y atentar contra mi dignidad. No todo vale, y esta vez me veo obligada a poner fin a esto y emprender acciones legales contra los responsables".

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Ester considera que los rumores que circulan desde hace semanas sobre su vida privada perjudican su imagen y afectan a su dignidad, y ha pedido al público que no crea todas las noticias falsas publicadas, especialmente a través de la plataforma X.

Por este motivo, ha anunciado su disposición a emprender acciones legales contra todo aquel que publique contenido difamatorio o difunda rumores destinados a perjudicarla.

Aunque Ester Expósito y Kylian Mbappé no han confirmado oficialmente su relación y siempre han procurado mantenerla alejada de los focos, los rumores relativos a la existencia de una crisis entre ambos no han cesado, sobre todo tras la Copa del Mundo.

Mbappé había publicado anteriormente una fotografía junto a Ester, que vestía la camiseta de la selección francesa, antes de borrarla posteriormente, lo que aumentó las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos y sobre la verdad de lo que se difunde al respecto.

Según lo señalado por la revista "Hola", el comunicado podría estar relacionado también con el actor mexicano Alejandro Speitzer y con lo que se ha planteado en torno a la vinculación de su nombre con varias figuras públicas.

Durante las últimas semanas se han incrementado los comentarios sobre una posible crisis entre Ester y Mbappé, especialmente tras la participación del jugador en la Copa del Mundo y el hecho de no aparecer juntos en varias ocasiones. No obstante, hasta el momento no se ha emitido ningún comentario por parte de ninguno de los dos para confirmar o desmentir dichas especulaciones.

Al cierre de su mensaje, Ester Expósito afirmó que su prioridad consiste en proteger su imagen y su reputación, al considerar que la libertad de expresión no puede utilizarse como pretexto para difundir acusaciones o informaciones que no se basan en ninguna prueba.

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