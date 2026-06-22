La noche loca de Salah... La prensa internacional celebra la histórica victoria de Egipto

La histórica victoria de Egipto sobre Nueva Zelanda (3-1) acaparó portadas y portales deportivos, que coincidieron en señalar a Mohamed Salah como el héroe que acabó con 92 años de espera.

La web británica de la «BBC» calificó de magnífica la actuación del «Rey egipcio», señalando que «justo cuando parecía que sus pesadillas en el Mundial estaban a punto de continuar, el jugador de 34 años se convirtió en la última estrella en dejar su huella en el torneo, siguiendo los pasos de Messi, Mbappé y Haaland».

La BBC añadió que Salah batió el récord de remates en un partido (5 propios y 5 asistencias) y que «el mejor jugador de la historia de Egipto por fin tuvo su oportunidad en el mayor escenario futbolístico».

El diario español AS destacó la «alegre celebración en Vancouver» y llamó a Salah «artífice principal» del triunfo. Sport tituló: «Salah recuerda por qué le llaman el Faraón», y destacó que se ha convertido en el máximo goleador egipcio de la historia del Mundial con tres goles, superando a Abdel Rahman Fawzi.

RMC destacó la remontada, y TyC la calificó de “excepcional”, subrayando que Egipto “rompió la racha de empates del Grupo G”..

The Independent lo resumió así: «Las estrellas del Mundial siguen brillando tras la victoria histórica de Egipto». ESPN añadió que Salah «se parece más a Messi que a Ronaldo» por su capacidad de recuperar el brillo a pesar de la edad.

El portugués «Record» subrayó que Egipto fue «el primer equipo en ganar en el Grupo 7» y apuntó que la clasificación a la siguiente ronda está casi asegurada.