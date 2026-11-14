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La selección de Brasil sufrió una sonora conmoción tras caer ante su par de Japón por 3-2, en el partido amistoso que enfrentó a ambos combinados este sábado en el Estadio Nacional de Singapur, dentro de la gira asiática de la Canarinha durante el parón internacional del presente mes de noviembre, en un encuentro que mantuvo en vilo a la afición hasta sus últimos instantes y que vivió emocionantes vaivenes, así como un acalorado incidente disciplinario cuyos protagonistas fueron el técnico italiano Carlo Ancelotti y la estrella del Barcelona, Raphinha.

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Y la derrota no fue un simple tropiezo amistoso pasajero para la selección brasileña, sino que tuvo un carácter de revancha para Japón, que logró resarcirse ante la Canarinha, después de que su selección hubiera perdido anteriormente frente a Brasil por 1-2 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Asimismo, el resultado representó un nuevo golpe para Ancelotti, que encajó su quinta derrota con la selección brasileña en 21 partidos que ha dirigido al equipo, en un indicio que plantea interrogantes sobre la estabilidad del rendimiento bajo su mando.

Un arranque japonés fulminante: dos goles en cuatro minutos

La selección japonesa sorprendió a su invitada con un fuerte comienzo ofensivo y no esperó mucho para imponer su ley en el encuentro, ya que Takefusa Kubo abrió el marcador en el minuto 15, tras aprovechar un preciso pase de su compañero Ritsu Doan, se adentró en el área antes de lanzar un disparo con su pierna izquierda que acabó en la red del portero Morisco, anunciando la ventaja de los Samuráis.

Los anfitriones no concedieron a la selección brasileña la oportunidad de recuperar el equilibrio, después de doblar la ventaja apenas cuatro minutos más tarde, concretamente en el minuto 19, tras un destacado centro raso que envió Shuto Nakano al interior del área, al que Kaito Nakamura respondió con un disparo tranquilo y preciso que se alojó en el ángulo derecho de la portería de Morisco, complicando aún más la tarea de la Canarinha, en medio de una situación de desconcierto en sus filas.

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Vinícius se rebela: un doblete que devuelve a Brasil a la vida

Ante la desventaja de dos goles, la selección brasileña necesitaba un toque individual que la devolviera al ambiente del enfrentamiento, y eso fue lo que hizo Vinícius Júnior en el minuto 33, cuando recibió un pase de Bruno Guimarães frente al área, antes de lanzar un asombroso disparo de obús que el portero japonés no pudo atajar, de modo que el balón se alojó en la red y la estrella del Real Madrid recortó distancias.

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La importancia del gol no se limitó a devolver a Brasil al partido, sino que tuvo un significado especial para Vinícius, que necesitaba recuperar su confianza de cara a la portería, ante la creciente presión por el descenso de sus registros goleadores con el Real Madrid. El potente disparo le dio al jugador un impulso anímico y confirmó su capacidad para marcar la diferencia cuando dispone de espacio y de la ocasión adecuada.

Y mientras Japón trataba de mantener su ventaja, Vinícius volvió a acaparar los focos de nuevo en el minuto 75, después de recibir otro pase de Bruno Guimarães, y lanzó un fuerte disparo que golpeó en el poste izquierdo antes de abrazar la red, anunciando que Brasil alcanzaba el empate por 2-2. Así, la estrella del Real Madrid logró devolver a la Canarinha al punto de partida, después de que el equipo fuera por detrás con dos goles, dando a su afición grandes esperanzas de dar la vuelta al resultado.

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El doblete tuvo además una gran importancia personal para Vinícius, después de poner fin a un periodo de sequía goleadora, ya que no marcaba con la camiseta de la selección brasileña desde el pasado septiembre, mientras que su último gol con el Real Madrid se remonta al pasado agosto. Su regreso al gol llegó en un momento importante, lanzando un mensaje de tranquilidad a la afición del club blanco y confirmando que su olfato goleador no ha perdido su brillo pese al difícil periodo que ha atravesado.

Expulsión y caos: Japón asesta el golpe de gracia

Y mientras la selección brasileña creía que se había salvado de la derrota tras remontar una desventaja de dos goles, Japón asestó un golpe de gracia en el tiempo de descuento, cuando Tatsuhiro Sakamoto logró marcar el gol de la victoria en el minuto 90+1, desatando las celebraciones japonesas y dando a la selección de su país un emocionante triunfo por 3-2.

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El enfrentamiento vivió una gran tensión a pie de campo, después de que Ancelotti fuera expulsado, en un incidente que incrementó el ardor de los últimos minutos, coincidiendo con la expulsión de Raphinha, que no podrá participar con Brasil en su próximo enfrentamiento ante Singapur.

La ira se prolongó más allá del pitido final, después de que los jugadores de la selección brasileña y los miembros del cuerpo técnico se dirigieran hacia el árbitro para protestar por algunas de sus decisiones, lo que obligó a intervenir a los miembros de seguridad para proteger al cuerpo arbitral y contener la situación.

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El enfrentamiento ante Japón constituye la primera parada en el programa de la selección brasileña durante su gira asiática, en la que Ancelotti busca probar a varios elementos y comprobar su grado de preparación, antes de definir sus opciones técnicas en los próximos compromisos.

Está previsto que la Canarinha cierre su concentración con un enfrentamiento ante la selección de Singapur, el próximo martes, en el mismo estadio, en un partido que será una oportunidad para que el entrenador italiano corrija los errores que aparecieron ante Japón y recupere el equilibrio tras una noche que terminó con una dolorosa derrota, a pesar del brillo de Vinícius y su doblete.