Todas las miradas se dirigen esta tarde del domingo al Allianz Stadium, que acoge un esperado duelo entre el Juventus y el Nápoles, dentro de la décima jornada de la Serie A.

Luciano Spalletti, director técnico del Juventus, realizó varios cambios en el once titular, tanto a nivel de jugadores como de dibujo táctico, en un intento por encontrar soluciones que devuelvan al equipo al buen camino.

El once titular del Juventus fue el siguiente:

Juventus (4-3-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Locumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Wolltemade, Yildiz; Kolo Muani.

Banquillo: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Bouba, Ikator, Cambiaso, Rugani, Sarr.

En el otro bando, el Nápoles afronta el enfrentamiento bajo la dirección de su entrenador Massimiliano Allegri, en medio de circunstancias inusuales que le obligaron a introducir algunas modificaciones en su alineación.

Rasmus Hojlund se ausenta por una fiebre, mientras que Allegri decidió mantener a Amir Rrahmani en el banquillo, en un momento en el que Milenkovic se pierde el partido por una lesión muscular.

El once titular del Nápoles fue el siguiente:

Nápoles (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

El Juventus no atraviesa su mejor momento en la actualidad, después de que la derrota ante el Génova aumentara la presión sobre el equipo y generara más interrogantes sobre su nivel y sus resultados.

En un intento por contener la situación y reordenar las cartas, el club concedió a sus jugadores un período de descanso durante los últimos días, antes de mantener conversaciones dentro del vestuario, con el objetivo de superar los efectos del reciente tropiezo y prepararse de la mejor manera para el duelo ante el Nápoles. Spalletti y sus jugadores estarán obligados a mostrar la personalidad del equipo y su espíritu combativo, en una prueba importante que podría representar una oportunidad para recuperar la confianza ante un rival fuerte.

Hora y media antes del inicio del partido, el autobús del Juventus llegó al Allianz Stadium, en medio de un multitudinario recibimiento de la afición, que se esmeró en animar a los jugadores sin lanzar silbidos de desaprobación. Los aficionados del Juventus corearon sus cánticos más de una vez, en un mensaje claro a los jugadores y al cuerpo técnico, cuyo contenido era que el apoyo de la afición sigue presente, pero que esperan a cambio una reacción fuerte sobre el terreno de juego, que refleje su deseo de superar la difícil etapa.