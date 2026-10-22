La noche de los 16 millones de euros: el Barcelona busca batir un récord ante el Real Madrid

El estadio Camp Nou, feudo del Barcelona, se prepara para acoger su segundo Clásico desde el regreso del equipo de su exilio en Montjuïc y el inicio de las obras de remodelación, en un duelo esperado ante el Real Madrid que arrancará el próximo domingo.

Y como es costumbre en las grandes noches, según el diario español "Mundo Deportivo", la cita contará con un enorme mosaico que cubrirá los laterales del estadio, una tradición arraigada que inició el grupo de aficionados "Penya Almogàvers" en 1992, y que continúa para dotar al Clásico de una dimensión estética excepcional.

El primer Clásico tras el regreso al Camp Nou se disputó el pasado 10 de mayo, y terminó con victoria del Barcelona por 2-0 y la conquista oficial del título de LaLiga. Aquel día, la primera y la segunda gradas se cubrieron por completo con tarjetas azules y rojas que formaron el escudo del club y la frase "FORÇA BARÇA".

En esta ocasión, el club catalán guarda silencio sobre el contenido del nuevo mensaje, en coordinación con todas las peñas de aficionados, para que sea la sorpresa del esperado encuentro.

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El diario aseguró que el Camp Nou se llenará hasta la bandera, pues en el Clásico del pasado mayo el Barcelona registró los mayores ingresos de su historia ante el Real Madrid, después de que la venta de entradas alcanzara los 16,5 millones de euros, con una asistencia de 62.213 aficionados que empujaron a su equipo hacia la victoria.

El objetivo ahora es claro: superar esa cifra

Todos los datos apuntan a la posibilidad de batir el récord, y la razón reside en la nueva ampliación de los asientos VIP; pues desde comienzos de este mes, con el inicio de los partidos del equipo en su casa, la segunda grada pasó a contar con cuatro filas completas para personalidades que rodean todo el estadio, en lugar de una o dos filas únicamente como ocurría anteriormente.

Sin embargo, a solo tres días del pitido inicial, apenas quedan unos pocos asientos, y según el sistema de precios dinámicos basado en el volumen de la demanda, los precios experimentaron un gran salto desde su puesta a la venta.

Los precios de las entradas generales partieron de 299 euros detrás de la portería y 1.092 euros en la tribuna principal, para situarse ahora entre los 1.109 euros en la primera grada y los 2.099 euros en la zona central de la misma.

En cuanto a los asientos VIP, parten de 2.400 euros y llegan hasta los 8.000 euros para las localidades de lujo situadas justo detrás del banquillo de suplentes.



