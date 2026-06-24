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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La Noche de la Colaboración Árabe... Cooperación entre Egipto y Argelia en una misión mundialista

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Un equipo árabe dirige la cumbre

La selección de Estados Unidos se medirá a Turquía la madrugada del viernes en Los Ángeles, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido genera expectación por la presencia de jugadores árabes.

Estados Unidos lidera el grupo con 6 puntos, mientras que Turquía aún no ha sumado tras perder con Australia y Paraguay.

El árbitro egipcio Mahmoud Ashour, árbitro asistente de vídeo del encuentro, refuerza su estatus entre la élite arbitral tras su designación para este partido.

Según la Federación Egipcia de Fútbol, Ashour integra el equipo arbitral liderado por el argelino Mustapha Gharbal (árbitro principal), con Mokran Gourari como primer asistente y Akram Abbas Zahrouni como segundo. mientras que el emiratí Omar Al-Ali será cuarto árbitro y Mohamed Al-Hammadi actuará como asistente suplente.

El equipo de vídeo arbitraje lo integran el español Antonio García como árbitro principal, el egipcio Mahmoud Ashour como asistente y Lara Juan como segunda asistente.

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El encuentro se jugará a las 5:00 del viernes (hora de El Cairo) en el estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, dentro del Grupo D.

Es su quinta participación en este Mundial, récord para un árbitro egipcio, y confirma su alto nivel técnico y su disciplina.

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