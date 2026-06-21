El periodista saudí Walid Al-Faraj anunció en su cuenta oficial de «X» el fallecimiento de su padre, el jeque Mohamed Saad Al-Faraj, pidiendo a Dios que lo acoja en su misericordia.

Indicó que la oración fúnebre tendrá lugar mañana lunes tras la oración del Asr en la mezquita Al-Furqan y que el entierro se realizará en el cementerio de Dammam, junto a la carretera del Aeropuerto Internacional Rey Fahd.

Recibirá condolencias en el salón Bin Sultan de Dammam durante tres días, desde el lunes hasta el miércoles.

Al-Faraj solo compartió versículos del Sagrado Corán, pidiendo a Dios que conceda a su familia paciencia y consuelo.