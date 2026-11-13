Jesús Uno, el portero español del Andorra, se ha convertido en el único jugador cuya situación disciplinaria sigue pendiente a raíz de los incidentes que vivió el encuentro de su equipo frente al Tenerife en Segunda División, después de que la Real Federación Española de Fútbol decidiera tratar su caso de forma separada, dada la gravedad del suceso vinculado al fallecimiento de Jesús de Miguel, que ha situado al guardameta en el centro de las investigaciones disciplinarias.
El diario español “Marca” informó de que la Federación Española ha resuelto las sanciones relativas al resto de los jugadores implicados en los incidentes del partido, once días después de su trágico final, mientras que prefirió aplazar la decisión sobre la situación de Ono, en atención a la sensibilidad del caso y a las circunstancias excepcionales que lo rodean.
Está previsto que el suceso sea objeto de una revisión independiente antes de emitir la decisión definitiva sobre la posible sanción al guardameta.
En cambio, la Federación comunicó a los dos clubes la sanción de un partido para tres jugadores: Dani Martín, portero del Tenerife, e Ivi Akerman y Lautaro de León, jugadores del Andorra, que deberán cumplir la sanción en los partidos de este fin de semana.
Estas decisiones llegaron tras un periodo de incertidumbre sobre la situación disciplinaria de los jugadores, pese a la proximidad de sus partidos oficiales.
Los motivos de las sanciones se remontan a la acumulación de tarjetas amarillas en el caso de Akerman, que llegó a un total de 5 tarjetas, mientras que se decidió la suspensión de Lautaro tras su expulsión frente al Tenerife por recibir dos amonestaciones.
En cuanto a Dani Martín, la suspensión le alcanzó por los incidentes del mismo enfrentamiento, quedando Ono como el único jugador cuya situación aún no se ha resuelto.
La queja de Piqué por el retraso de las decisiones
Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra, había criticado el retraso de la Federación Española en comunicar las sanciones al club antes del enfrentamiento ante el Almería, asegurando que la dirección no había recibido una notificación oficial que determinara la situación de los jugadores hasta el día anterior al partido, pese a sus reiterados intentos de conocer la decisión a través de los canales disponibles.
Piqué, en un vídeo que publicó en sus cuentas de las redes sociales, dijo que el club se enfrentó a una situación de incertidumbre respecto a tres jugadores: Ono, Akerman y Lautaro, explicando que Akerman estaba amenazado por la suspensión debido a la acumulación de tarjetas, mientras que Lautaro fue expulsado frente al Tenerife tras recibir dos amonestaciones, en tanto que la situación de Ono estaba vinculada al suceso que acabó con la muerte de De Miguel.
Piqué calificó sus críticas de “crítica constructiva”, señalando que la ausencia de notificación oficial puso al cuerpo técnico ante la dificultad de definir sus opciones antes del partido, por la falta de claridad sobre la lista de jugadores disponibles para participar.
Y advirtió de que el retraso en anunciar las sanciones podría trastocar los cálculos del equipo, especialmente si el entrenador se veía obligado a descartar a uno de los jugadores de forma preventiva, antes de que más tarde quedara claro que no estaba sancionado.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
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A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.