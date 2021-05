La montaña rusa pone a Koeman en apuros y abre la puerta a un nuevo técnico

Al entrenador holandés no le han salido bien varias decisiones en momentos decisivos. Será ahora Laporta quién decidirá si sigue o no

Ronald Koeman está viviendo minutos decisivos en su continuidad como entrenador del Barcelona. Restan dos jornadas de Liga y queda alguna remota opción, pero salvo milagro, el conjunto blaugrana no levantará el título el domingo 23 de mayo en Ipurua. Lo pudo hacer, lo tuvo en sus manos, pero lo dejó escapar por pura dejadez en partidos que estaban controlados y que hubieran colocado al Barça líder de un campeonato loco que acabará ganando el menos inestable. Al equipo culé le entró el pánico en los momentos decisivos, los jugadores perdieron la concentración y la intensidad y el entrenador tomó decisiones que no beneficiaron al colectivo. Todo lo contrario. En el Ciutat de València, ni la entrada de Sergi Roberto en el descanso para jugar de tercer central ni la salida de Dembélé, cuando estaba siendo el mejor de su equipo y de los pocos futbolistas que mantenía viva la chispa, fueron movimientos acertados del entrenador.

La temporada del Barça ha tenido demasiados momentos de desconcierto. Tantos como situaciones de acierto y felicidad por haber sabido tocar teclas que pusieron el engranaje del equipo a funcionar. Se levantaron épocas de depresión con buen fútbol y con victorias, como los 19 partidos consecutivos sin perder entre los que se encontraron exhibiciones como la final de la Copa del Rey en la Cartuja, la remontada ante el Sevilla en Copa o la victoria contundente en Anoeta. Pero el equipo se volvió a hundir en su mejor momento. Cayó en el Clásico de Valdebebas sin generar prácticamente ocasiones de gol, sufrió ante el Getafe pese al resultado final y se volvió a levantar compitiendo y sacando adelante el partido en Villarreal. El equipo ha sido una montaña rusa sin control. De las extraordinarias sensaciones del Estadio de la Cerámica se pasó al hundimiento generalizado tras la derrota inesperada ante el Granada. De arriba a abajo. Sin grises. Sin término medio.

Parecía que el equipo había superado las últimas grandes decepciones, partiendo del 2-8 de agosto ante el Bayern de Múnich, pero las caras de aflicción e impotencia tras los últimos partidos ponen de relieve que el conjunto todavía no se ha recuperado. Y, lo que es peor, nada parece indicar que los blaugrana hayan hecho un paso adelante en relación a la temporada pasada. Pese a las apariciones de Pedri, Araujo o Mingueza, muy positivas y de mérito adjudicable a Koeman, el equipo sigue siendo muy poco fiable y tremendamente vulnerable. Mental y futbolísticamente. No se salva ninguno de los aspectos relevantes: ni el juego, ni la intensidad, ni la disposición defensiva, ni la concentración, ni la circulación del balón, ni las ayudas, ni las sustituciones. "Me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso. Porque habíamos hablado de seguir con intensidad y mejorar defensivamente. Viendo la segunda parte, no lo he logrado", dijo el técnico tras la debacle ante el Levante.

Laporta deberá decidir

Ahora quedan tan solo dos partidos. Dos encuentros en los que, pese a haber desaprovechado las opciones que quedaban para disputar el título, el equipo blaugrana deberá competir y acabar con buena imagen. Nadie perdonaría a los jugadores ni al técnico dejarse ir en estos momentos, aunque LaLiga ya no se pueda levantar. Además todavía existe la posibilidad de que el Sevilla le supere en la tabla si los blaugrana deciden bajar definitivamente los brazos. Y mientras el equipo de fútbol termina la temporada en el césped, la junta directiva empieza su etapa de reflexión en el palco. Será ahora Joan Laporta, su vicepresidente deportivo Rafa Yuste y los ejecutivos del área de fútbol Mateu Alemany y Ramon Planes los que tendrán que decidir si Ronald Koeman merece otro año más de contrato o, de lo contrario, si tienen que prescindir del entrenador holandés y abrir una nueva era con un técnico de su plena confianza. En las últimas semanas, Koeman ya ha insistido en que quién se tiene que pronunciar es el presidente. Y tiene razón. El único que tiene la llave de su continuidad es Laporta, que dispondrá de unas semanas para emitir un veredicto. Empieza la cuenta atrás.