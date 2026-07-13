Pocas horas después de la destitución de Babi Thiaw, Idrissa Gaye rompió su silencio.

La Federación Senegalesa de Fútbol destituyó el domingo a Pape Thiaw tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

A través de su cuenta de Instagram, el centrocampista del Everton le dedicó un emotivo mensaje.

El veterano jugador senegalés escribió en árabe: «No hay poder ni fuerza salvo en Dios».

Luego añadió en francés: «No hay poder ni fuerza salvo en Alá… Gracias desde lo más profundo de mi corazón, Babi Thiaw».

Su respaldo llega en plena crisis del fútbol senegalés: tras la eliminación en la ronda de 32 a manos de Bélgica en el Mundial 2026 y las polémicas internas, la Federación decidió destituir a Babi Thiaw y a todo su cuerpo técnico.

Así comienza una nueva etapa para los «Leones de la Teranga».