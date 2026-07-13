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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La mitad es una invocación a Dios en árabe. Idrissa Gaye se despide de Papi Thiaw con un emotivo mensaje

Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
I. Gueye
P. Thiaw
Bélgica
Senegal
EE. UU.

El cese se produjo tras la eliminación del Mundial

Pocas horas después de la destitución de Babi Thiaw, Idrissa Gaye rompió su silencio.

La Federación Senegalesa de Fútbol destituyó el domingo a Pape Thiaw tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

A través de su cuenta de Instagram, el centrocampista del Everton le dedicó un emotivo mensaje.

El veterano jugador senegalés escribió en árabe: «No hay poder ni fuerza salvo en Dios».

Luego añadió en francés: «No hay poder ni fuerza salvo en Alá… Gracias desde lo más profundo de mi corazón, Babi Thiaw».

Su respaldo llega en plena crisis del fútbol senegalés: tras la eliminación en la ronda de 32 a manos de Bélgica en el Mundial 2026 y las polémicas internas, la Federación decidió destituir a Babi Thiaw y a todo su cuerpo técnico.

Así comienza una nueva etapa para los «Leones de la Teranga».

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